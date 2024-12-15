https://sputnik-georgia.ru/20241215/291417374.html
СВО: освобождение Покровска – предновогодний приоритет ВС России
СВО: освобождение Покровска – предновогодний приоритет ВС России
Sputnik Грузия
Причиной падения мощного укрепрайона ВСУ, на возведение которого были потрачены десятки миллионов, стала некомпетентность командования, отмечает военный... 15.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-15T13:52+0400
2024-12-15T13:52+0400
2024-12-15T13:52+0400
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Российская армия стремительно взламывает оборону противника в Донбассе. Бои идут в двух-трех километрах от Покровска, который считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на "восточном фронте". Освобождение этого шахтерского города с довоенным населением свыше 70 тысяч человек станет крупнейшим за последние месяцы поражением украинской армии, и отличным новогодним подарком для всей России.Российские войска в Донбассе активно наступают сразу близ десяти населенных пунктов. На покровском направлении 11 декабря совершили значительный прорыв к западу от села Возрождение и к югу от Новотроицкого, уничтожили три укрепрайона ВСУ. Освободили населенный пункт Заря. Блокировали дорогу к селу Константинополь – основной логистический маршрут для частей ВСУ в практически окруженном укрепрайоне Курахово. Взяли под огневой контроль ключевую трассу Днепропетровск – Покровск.Покровский гарнизон ВСУ фактически обречен. Украинские пропагандисты негодуют, они были уверены, что за последние месяцы к югу от Покровска построен "мощный укрепрайон ВСУ… за несколько десятков миллионов гривен". Российская армия "взяла" его достаточно быстро. Причиной в Киеве считают некомпетентность украинского командования, которое вовремя не перебросило под Покровск необходимые резервы. Однако и с резервами ВСУ ситуация критическая.Украинский Генштаб 10 декабря сообщил, что темп осенне-зимней мобилизации – 20 тысяч человек в месяц – не покрывает боевых потерь ВСУ. По данным Минобороны РФ, ежесуточные безвозвратные потери противника в зоне СВО – более 1000 бойцов, то есть свыше 30 тысяч в месяц. Украинская армия деградирует количественно и качественно.Главком ВСУ Александр Сырский вчера посетил свои подразделения на покровском направлении, отметил значительное превосходство российских войск, и жесткий характер боев. Даже просроченный лидер бандеровцев Владимир Зеленский признал: "Украинская армия не имеет необходимой силы". Позднее прозрение не освобождает от суровой ответственности.Возмездие неотвратимоАктивные наступательные действия ВС России ускоряют падение последних "фортеций" ВСУ в Донбассе, и это тревожит Запад. Американский телеканал CNN сегодня сообщил: "Российские войска находятся менее чем в трех километрах от ключевого города Покровска", который расположен на важной логистической линии, и образует "костяк украинской обороны".Французская газета Le Monde 11 декабря констатировала: "На одного украинского солдата приходится около пятнадцати российских". Более того: "У Киева нет человеческих ресурсов для длительной войны. Американская помощь так или иначе сойдет на нет в ближайшем будущем".Действительно, ленд-лиз для Украины вычеркнули из оборонного бюджета США на 2025 финансовый год. После тяжелых потерь американских танков Abrams в Вашингтоне пришли к выводу, что они "бесполезны" для Украины. Заметим, в войне с Россией не помогут и европейские танки.Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил о завершении российской подготовки к "решительному броску на Покровск" после охвата города с юга. В Киеве практически смирились с грядущей утратой позиций ВСУ в Покровске, Часовом Яре, Курахово, Мирнограде и Великой Новоселке. И все же, рядовые бандеровцы жалуются, что западнее Покровска укреплений нет, путь в Днепропетровскую область защищен "одним противотанковым рвом посреди поля, в 100 км от Покровска, и тысячей "зубов дракона". Которые не остановят российское наступление.Коллективный Запад еще планирует когда-нибудь напрямую повоевать с Россией, однако на ближайшее будущее готовит для себя "сайгонско-кабульский" план выхода из проигранной прокси-войны. И это не обещает киевскому режиму ничего хорошего.Премьер Словакии Роберт Фицо 12 декабря предсказал Украине судьбу разделенной в 1938 году Чехословакии: "Она позволила себе быть втянутой в войну Западом. И будет момент, кода Запад скажет: "Не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной". Украина потеряет треть своей территории, и останется вне НАТО. Фицо также заметил: "Если быть хоть немного реалистом, то нужно признать, что Россия никогда не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска… И хотя международное сообщество не признает эти территории, мы все будем уважать то, что они находятся под контролем России".Даже трезвомыслящие западные политики почему-то зациклены на территориях, хотя Россия и без новых регионов оставалась самой большой страной мира. Совокупная стоимость природных богатств на территории РФ составляет 100 триллионов долларов, почти в два раза больше аналогичных богатств США. Напомню, основные цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – с географией связаны лишь косвенно, и ситуативно. Возвращение "новых регионов" в Россию – закономерный результат безрассудной и агрессивной внешней политики США и НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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Александр Хроленко
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россия, политика, в мире, украина, донбасс, киев, роберт фицо, владимир зеленский, нато, минобороны рф, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, в мире, украина, донбасс, киев, роберт фицо, владимир зеленский, нато, минобороны рф, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
СВО: освобождение Покровска – предновогодний приоритет ВС России
Причиной падения мощного укрепрайона ВСУ, на возведение которого были потрачены десятки миллионов, стала некомпетентность командования, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко
Российская армия стремительно взламывает оборону противника в Донбассе. Бои идут в двух-трех километрах от Покровска, который считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на "восточном фронте". Освобождение этого шахтерского города с довоенным населением свыше 70 тысяч человек станет крупнейшим за последние месяцы поражением украинской армии, и отличным новогодним подарком для всей России.
Российские войска в Донбассе активно наступают сразу близ десяти населенных пунктов. На покровском направлении 11 декабря совершили значительный прорыв к западу от села Возрождение и к югу от Новотроицкого, уничтожили три укрепрайона ВСУ. Освободили населенный пункт Заря. Блокировали дорогу к селу Константинополь – основной логистический маршрут для частей ВСУ в практически окруженном укрепрайоне Курахово. Взяли под огневой контроль ключевую трассу Днепропетровск – Покровск.
Покровский гарнизон ВСУ фактически обречен. Украинские пропагандисты негодуют, они были уверены, что за последние месяцы к югу от Покровска построен "мощный укрепрайон ВСУ… за несколько десятков миллионов гривен". Российская армия "взяла" его достаточно быстро. Причиной в Киеве считают некомпетентность украинского командования, которое вовремя не перебросило под Покровск необходимые резервы. Однако и с резервами ВСУ ситуация критическая.
Украинский Генштаб 10 декабря сообщил, что темп осенне-зимней мобилизации – 20 тысяч человек в месяц – не покрывает боевых потерь ВСУ. По данным Минобороны РФ, ежесуточные безвозвратные потери противника в зоне СВО – более 1000 бойцов, то есть свыше 30 тысяч в месяц. Украинская армия деградирует количественно и качественно.
Главком ВСУ Александр Сырский вчера посетил свои подразделения на покровском направлении, отметил значительное превосходство российских войск, и жесткий характер боев. Даже просроченный лидер бандеровцев Владимир Зеленский признал: "Украинская армия не имеет необходимой силы". Позднее прозрение не освобождает от суровой ответственности.
Активные наступательные действия ВС России ускоряют падение последних "фортеций" ВСУ в Донбассе, и это тревожит Запад. Американский телеканал CNN сегодня сообщил: "Российские войска находятся менее чем в трех километрах от ключевого города Покровска", который расположен на важной логистической линии, и образует "костяк украинской обороны".
Французская газета Le Monde 11 декабря констатировала: "На одного украинского солдата приходится около пятнадцати российских". Более того: "У Киева нет человеческих ресурсов для длительной войны. Американская помощь так или иначе сойдет на нет в ближайшем будущем".
Действительно, ленд-лиз для Украины вычеркнули из оборонного бюджета США на 2025 финансовый год. После тяжелых потерь американских танков Abrams в Вашингтоне пришли к выводу, что они "бесполезны" для Украины. Заметим, в войне с Россией не помогут и европейские танки.
Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил о завершении российской подготовки к "решительному броску на Покровск" после охвата города с юга. В Киеве практически смирились с грядущей утратой позиций ВСУ в Покровске, Часовом Яре, Курахово, Мирнограде и Великой Новоселке. И все же, рядовые бандеровцы жалуются, что западнее Покровска укреплений нет, путь в Днепропетровскую область защищен "одним противотанковым рвом посреди поля, в 100 км от Покровска, и тысячей "зубов дракона". Которые не остановят российское наступление.
Коллективный Запад еще планирует когда-нибудь напрямую повоевать с Россией, однако на ближайшее будущее готовит для себя "сайгонско-кабульский" план выхода из проигранной прокси-войны. И это не обещает киевскому режиму ничего хорошего.
Премьер Словакии Роберт Фицо 12 декабря предсказал Украине судьбу разделенной в 1938 году Чехословакии: "Она позволила себе быть втянутой в войну Западом. И будет момент, кода Запад скажет: "Не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной". Украина потеряет треть своей территории, и останется вне НАТО. Фицо также заметил: "Если быть хоть немного реалистом, то нужно признать, что Россия никогда не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска… И хотя международное сообщество не признает эти территории, мы все будем уважать то, что они находятся под контролем России".
Даже трезвомыслящие западные политики почему-то зациклены на территориях, хотя Россия и без новых регионов оставалась самой большой страной мира. Совокупная стоимость природных богатств на территории РФ составляет 100 триллионов долларов, почти в два раза больше аналогичных богатств США. Напомню, основные цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – с географией связаны лишь косвенно, и ситуативно. Возвращение "новых регионов" в Россию – закономерный результат безрассудной и агрессивной внешней политики США и НАТО.
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Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции