https://sputnik-georgia.ru/20241215/291418720.html
Елки на мопедах, а туристы в башмаках: самые смешные фото недели
Елки на мопедах, а туристы в башмаках: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 15.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-15T16:06+0400
2024-12-15T16:06+0400
2024-12-15T16:08+0400
мультимедиа
фотоленты
в мире
сша
франция
нидерланды
дональд трамп
эммануэль макрон
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0f/291418901_0:1:1024:577_1920x0_80_0_0_c9f5bf464e5887383ad7f75e034967c2.jpg
сша
франция
нидерланды
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0f/291418901_117:0:1024:680_1920x0_80_0_0_d7c59e5651fa416b418240715c634e25.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, сша, франция, нидерланды, дональд трамп, эммануэль макрон
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, сша, франция, нидерланды, дональд трамп, эммануэль макрон
Елки на мопедах, а туристы в башмаках: самые смешные фото недели
16:06 15.12.2024 (обновлено: 16:08 15.12.2024)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / The Boston Globe/Jessica Rinaldi
Дженна Хартман привела в порядок Бамблу, персонажа рождественского фильма "Рудольф, красноносый олень", США.
Дженна Хартман привела в порядок Бамблу, персонажа рождественского фильма "Рудольф, красноносый олень", США.
© AP Photo / Aurelien Morissard
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует избранного президента Дональда Трампа.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует избранного президента Дональда Трампа.
© AP Photo / Michael Probst
Азиатские туристы позируют в огромных деревянных голландских башмаках в музее ветряных мельниц в Нидерландах.
Азиатские туристы позируют в огромных деревянных голландских башмаках в музее ветряных мельниц в Нидерландах.
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк
Юный посетитель на благотворительной рождественской елке "Цесаревич" в Доме Пашкова в Москве.
Юный посетитель на благотворительной рождественской елке "Цесаревич" в Доме Пашкова в Москве.
© AP Photo / Ariel Ley
Рабочие устанавливают скульптуру художника Османи Бетанкура в Гаване.
Рабочие устанавливают скульптуру художника Османи Бетанкура в Гаване.
© AP Photo / Richard W. Rodriguez
Селфи с индейкой перед футбольным матчем в США.
Селфи с индейкой перед футбольным матчем в США.
© Getty Images / WPA Pool/Richard Pohle
Принц Уильям посетил полк на рождественском мероприятии для семей в казармах Пиктон в Великобритании.
Принц Уильям посетил полк на рождественском мероприятии для семей в казармах Пиктон в Великобритании.
© Getty Images / VCG
Туристы фотографируются на горнолыжном курорте в Китае.
Туристы фотографируются на горнолыжном курорте в Китае.
© Getty Images / PA Images/Andrew Milligan
Крупный рогатый скот породы Нью-Хайленд Мейбл.
Крупный рогатый скот породы Нью-Хайленд Мейбл.
© Getty Images / Picture alliance/Thomas Warnack
Мужчина и женщина на мопедах с установленной на них рождественской елкой.
Мужчина и женщина на мопедах с установленной на них рождественской елкой.