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Елки на мопедах, а туристы в башмаках: самые смешные фото недели
Елки на мопедах, а туристы в башмаках: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 15.12.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, сша, франция, нидерланды, дональд трамп, эммануэль макрон

Елки на мопедах, а туристы в башмаках: самые смешные фото недели

16:06 15.12.2024 (обновлено: 16:08 15.12.2024)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / The Boston Globe/Jessica Rinaldi

Дженна Хартман привела в порядок Бамблу, персонажа рождественского фильма "Рудольф, красноносый олень", США.

Дженна Хартман привела в порядок Бамблу, персонажа рождественского фильма &quot;Рудольф, красноносый олень&quot;, США. - Sputnik Грузия
1/10
© Getty Images / The Boston Globe/Jessica Rinaldi

Дженна Хартман привела в порядок Бамблу, персонажа рождественского фильма "Рудольф, красноносый олень", США.

© AP Photo / Aurelien Morissard

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует избранного президента Дональда Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует избранного президента Дональда Трампа. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Aurelien Morissard

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует избранного президента Дональда Трампа.

© AP Photo / Michael Probst

Азиатские туристы позируют в огромных деревянных голландских башмаках в музее ветряных мельниц в Нидерландах.

Азиатские туристы позируют в огромных деревянных голландских башмаках в музее ветряных мельниц в Нидерландах. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Michael Probst

Азиатские туристы позируют в огромных деревянных голландских башмаках в музее ветряных мельниц в Нидерландах.

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Юный посетитель на благотворительной рождественской елке "Цесаревич" в Доме Пашкова в Москве.

Юный посетитель на благотворительной рождественской елке &quot;Цесаревич&quot; в Доме Пашкова в Москве. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Юный посетитель на благотворительной рождественской елке "Цесаревич" в Доме Пашкова в Москве.

© AP Photo / Ariel Ley

Рабочие устанавливают скульптуру художника Османи Бетанкура в Гаване.

Рабочие устанавливают скульптуру художника Османи Бетанкура в Гаване. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Ariel Ley

Рабочие устанавливают скульптуру художника Османи Бетанкура в Гаване.

© AP Photo / Richard W. Rodriguez

Селфи с индейкой перед футбольным матчем в США.

Селфи с индейкой перед футбольным матчем в США. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Richard W. Rodriguez

Селфи с индейкой перед футбольным матчем в США.

© Getty Images / WPA Pool/Richard Pohle

Принц Уильям посетил полк на рождественском мероприятии для семей в казармах Пиктон в Великобритании.

Принц Уильям посетил полк на рождественском мероприятии для семей в казармах Пиктон в Великобритании. - Sputnik Грузия
7/10
© Getty Images / WPA Pool/Richard Pohle

Принц Уильям посетил полк на рождественском мероприятии для семей в казармах Пиктон в Великобритании.

© Getty Images / VCG

Туристы фотографируются на горнолыжном курорте в Китае.

Туристы фотографируются на горнолыжном курорте в Китае. - Sputnik Грузия
8/10
© Getty Images / VCG

Туристы фотографируются на горнолыжном курорте в Китае.

© Getty Images / PA Images/Andrew Milligan

Крупный рогатый скот породы Нью-Хайленд Мейбл.

Крупный рогатый скот породы Нью-Хайленд Мейбл. - Sputnik Грузия
9/10
© Getty Images / PA Images/Andrew Milligan

Крупный рогатый скот породы Нью-Хайленд Мейбл.

© Getty Images / Picture alliance/Thomas Warnack

Мужчина и женщина на мопедах с установленной на них рождественской елкой.

Мужчина и женщина на мопедах с установленной на них рождественской елкой. - Sputnik Грузия
10/10
© Getty Images / Picture alliance/Thomas Warnack

Мужчина и женщина на мопедах с установленной на них рождественской елкой.

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