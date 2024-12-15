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SOCAR купила сеть грузинских газопроводов: почему компания расширяет присутствие в Грузии

SOCAR купила сеть грузинских газопроводов: почему компания расширяет присутствие в Грузии

Sputnik Грузия

SOCAR Gas Georgia приобрела еще 41 газопровод в ряде регионов Грузии на сумму 7,1 млн долларов 15.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-15T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Экспортируя природный газ на мировой рынок через территорию Грузии, Азербайджан рассматривает соседнюю страну как важный рынок сбыта энергоресурсов и площадку реализации коммерческих проектов по распределению топлива, сообщил Sputnik Азербайджан.Так, Госнефтекомпания Азербайджана, которая уже много лет владеет сетью автозаправочных станций в Грузии, также активно скупает внутренние газотранспортные системы страны. Еще в 2012 году SOCAR через свою дочернюю компанию SOCAR Gas Georgia приобрела компанию ITERA-GEORGIA, занимающуюся дистрибуцией газа на территории страны, кроме ее столицы - города Тбилиси. Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что SOCAR Gas Georgia приобрела еще 41 газопровод в таких регионах как Имерети, Гурия и Самегрело - Земо Сванети. Распоряжение о продаже газопроводов подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Сумма сделки составила $7,1 млн, а выплаты за приобретение газопроводов начнутся с 2032 года и продлятся 10 лет. Ежегодно SOCAR будет вносить в бюджет Грузии почти $711 млн. Поставки газа сокращаются, а транзит растет Стоит отметить, что по итогам января-ноября этого года Азербайджан экспортировал в Грузию 2,2 млрд кубометров газа, против 2,5 млрд кубометров газа по итогам аналогичного периода прошлого года. При этом поставки азербайджанского газа в Турцию и Европу за указанный период выросли на 5% – до 20,7 млрд кубометров, таким образом, транзит "голубого топлива" через территорию Грузии вырос. Несмотря на снижение поставок в соседнюю страну, Азербайджан все равно остался главным поставщиком газа на грузинский рынок – доля азербайджанского "голубого топлива" сегодня составляет около 65%. Вместе с тем, SOCAR Gas Georgia принимает активное участие в модернизации и ремонте газопроводов Грузии. На сегодняшний день компанией введены в эксплуатацию газопроводы общей протяженностью 25,7 тыс. километров, 1 480 населенных пунктов этой страны обеспечены природным газом.В то же время, SOCAR Gas Georgia обслуживает свыше 851 тыс. домохозяйств и коммерческих организаций в Грузии. Увеличение доходов за счет инвестиций в распределительные сети Вместе с экспортом газа на мировой рынок Азербайджан также заинтересован в торговле им на внутреннем рынке стран-партнеров и на межгосударственном уровне. Так, в прошлом году комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии (EWRC) выдала компании Socar Trading Gas & Power ("дочка" азербайджанской SOCAR) лицензию на торговлю природным газом, срок действия которой составляет 10 лет. Таким образом, "дочка" SOCAR будет поставлять природный газ по коридору Германия-Восточная Европа, а также между Болгарией и Италией. Кроме того, лицензия позволит компании приобретать и хранить голубое топливо в Болгарии. Документ стал основой для участия Socar Trading Gas & Power во всех сегментах оптового рынка Болгарии и разработки долгосрочных проектов. Следует отметить, что зарубежные проекты всегда были частью инвестиционной стратегии SOCAR. На сегодняшний день компания занимается распределением топлива, переработкой нефти, производством нефтехимической продукции, а также торговлей сырой нефтью на рынках ряда стран мира, в том числе Турции, Грузии, Румынии, Болгарии, Украины и Швейцарии. Эксперты считают, что из-за снижения добычи нефти в Азербайджане Госнефтекомпания страны все чаще рассматривает иностранные проекты и инвестиции в них в качестве важного источника доходов. При этом, для снижения рисков SOCAR рассматривает разные проекты в ряде стран, чтобы вложенные инвестиции в зарубежные проекты приносили больше дивидендов более длительный период. Именно по этой причине приобретение газопроводов в Грузии также можно рассматривать как долгосрочные активы SOCAR, которые еще много лет будут приносить доход компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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