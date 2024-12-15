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Грузинский футболист попал в символическую сборную осени второй Бундеслиги

Грузинский футболист попал в символическую сборную осени второй Бундеслиги

Sputnik Грузия

За сборную Грузии Зивзивадзе провел 34 встречи и забил восемь голов 15.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Грузинский нападающий немецкого "Карлсруэ" Буду Зивзивадзе вошел в символическую сборную осеннего этапа второй немецкой Бундеслиги, такова оценка аналитического портала Whoscored. Зивзивадзе попал в символическую сборную со средним рейтингом 7,5 очка, что является вторым лучшим результатом в символической сборной. На первом месте его товарищ по команде Марвин Ваницек – 7,6 очка. Зивзивадзе также великолепно сыграл в последнем туре второй Бундеслиги и помог "Карлсруэ" выиграть домашний матч против "Регенсбурга" – 4:2. Грузинский нападающий оформил дубль. Также он заработал пенальти, который не смог реализовать. Whoscored поставил ему 8,5 балла. Зивзивадзе, которому в марте исполняется 31 год, также является лидером в рейтинге бомбардиров второй немецкой Бундеслиги. Грузинский нападающий уже забил 11 голов и проводит лучший сезон в карьере. Зивзивадзе подписал контракт с "Карлсруэ" 31 января 2023 года. За сборную Грузии Зивзивадзе провел 34 встречи и забил восемь голов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, буду зивзивадзе, футбол