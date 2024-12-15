https://sputnik-georgia.ru/20241215/pogoda-v-gruzii-ukhudshaetsya---prognoz-sinoptikov-na-blizhayshie-neskolko-dney-291422846.html

Погода в Грузии ухудшается - прогноз синоптиков на ближайшие несколько дней

Погода в Грузии ухудшается - прогноз синоптиков на ближайшие несколько дней

Sputnik Грузия

Уровень угрозы характеризуется синоптиками как средний 15.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-15T21:21+0400

2024-12-15T21:21+0400

2024-12-15T21:21+0400

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на всей территории Грузии c 17-19 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В горах и высокогорье ожидаются кратковременные осадки, снегопад и метель, а на черноморском побережье Грузии – 4-6 балльный шторм. В этот период будет дуть сильный западный ветер. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности – спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Из-за сильного снегопада, лавинной опасности, гололеда и плохой видимости на отдельных участках автомагистралей может быть ограничено движение транспорта. Уровень угрозы характеризуется синоптиками как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии