https://sputnik-georgia.ru/20241215/roditeley-v-gruzii-budut-shtrafovat-za-ispolzovanie-ikh-detmi-salyutov--novye-pravila-291411205.html
Родителей в Грузии будут штрафовать за использование их детьми салютов – новые правила
Родителей в Грузии будут штрафовать за использование их детьми салютов – новые правила
Sputnik Грузия
Сумма штрафов за нарушение колеблется от 100 до 300 лари 15.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-15T10:06+0400
2024-12-15T10:06+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Родителям или опекунам несовершеннолетних младше 16 лет придется выплачивать штрафы за использование их детьми запрещенных салютов, а также за их наличие. Парламент Грузии уже ввел запрет на приобретение и использование определенных видов пиротехники и нарушение этого запрета будет караться штрафом в размере от 1 до 2,5 тысячи лари для лиц, возраст которых позволяет привлечь их к административной ответственности. Запрет вступит в силу в ближайшее время.Что касается несовершеннолетних, то их можно привлечь к административной ответственности с 16 лет. Согласно принятым поправкам в Кодекс административных нарушений, в случае нарушения правил использования, приобретения и хранения пиротехники детьми до 16 лет, их родителей или опекунов будут штрафовать на сумму от 100 до 300 лари. Виды разрешенных к использованию и приобретению фейерверков будут определены позднее техническим регламентом.В Грузии родители детей до 16 лет, по действующему законодательству, платят штрафы за невыполнение обязательств по воспитанию ребенка и создание ему соответствующих условий для жизни, а также в случае совершения детьми таких нарушений, как употребление наркотиков, жестокого обращения с животными, мелкое хулиганство, вандализм, нарушение общественного порядка и ложные звонки по единому номеру вызова в случае ЧС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дети и родители, новости, грузия, общество, салюты, фейерверки
дети и родители, новости, грузия, общество, салюты, фейерверки
Родителей в Грузии будут штрафовать за использование их детьми салютов – новые правила
Сумма штрафов за нарушение колеблется от 100 до 300 лари
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Родителям или опекунам несовершеннолетних младше 16 лет придется выплачивать штрафы за использование их детьми запрещенных салютов, а также за их наличие.
Парламент Грузии уже ввел запрет на приобретение и использование определенных видов пиротехники и нарушение этого запрета будет караться штрафом в размере от 1 до 2,5 тысячи лари для лиц, возраст которых позволяет привлечь их к административной ответственности. Запрет вступит в силу в ближайшее время.
Что касается несовершеннолетних, то их можно привлечь к административной ответственности с 16 лет.
Согласно принятым поправкам в Кодекс административных нарушений, в случае нарушения правил использования, приобретения и хранения пиротехники детьми до 16 лет, их родителей или опекунов будут штрафовать на сумму от 100 до 300 лари.
Виды разрешенных к использованию и приобретению фейерверков будут определены позднее техническим регламентом.
Законопроект вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте Законодательного вестника.
В Грузии родители детей до 16 лет, по действующему законодательству, платят штрафы за невыполнение обязательств по воспитанию ребенка и создание ему соответствующих условий для жизни, а также в случае совершения детьми таких нарушений, как употребление наркотиков, жестокого обращения с животными, мелкое хулиганство, вандализм, нарушение общественного порядка и ложные звонки по единому номеру вызова в случае ЧС.