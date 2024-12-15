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Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения для автотранспорта
Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения для автотранспорта
Sputnik Грузия
Непогода усложнила движение автотранспорта на ряде дорог Грузии 15.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-15T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Интенсивный снегопад, метель, опасность схода лавин и сложные метеорологические условия послужили причиной введения особого режима движения на отдельных участках дорог по всей Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Ограничения на дорогах действуют с вечера субботы, 14 декабря. Из-за сильного снегопада ограничено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом:Временно запрещено движение на участке 86-106 км (курорт Годердзи) дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса)-Ахалцихе, на автодороге Ничбиси- Дидгори-Диди Тонети, на участке 94-146 км (село Аязма-Ниноцминда)-Кода-автодороги Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Рано утром было восстановлено движение большегрузов и транспортных средств категории М3, рассчитанных для перевозки более 22 пассажиров на автодороге международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале. Движение большегрузов также было восстановлено на участке 50-158 км (Оками-Борити) автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. На 90-112 км участка автодороги международного значения Ахалцихе-Ниноцминда (Ниноцминда - грузино-армянская граница) восстановлено движение легковых автомобилей, а движение для большегрузов запрещено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог
грузия, погода, новости, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог
Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения для автотранспорта
Непогода усложнила движение автотранспорта на ряде дорог Грузии
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Интенсивный снегопад, метель, опасность схода лавин и сложные метеорологические условия послужили причиной введения особого режима движения на отдельных участках дорог по всей Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
Ограничения на дорогах действуют с вечера субботы, 14 декабря.
Из-за сильного снегопада ограничено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом:
на участке Гудаури (Поста)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс,
на автодороге Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони,
на автодороге Ахалкалаки-Карцахи,
на участке 39-62 км (перевал Накерала) автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури,
на дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали.
Временно запрещено движение на участке 86-106 км (курорт Годердзи) дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса)-Ахалцихе, на автодороге Ничбиси- Дидгори-Диди Тонети, на участке 94-146 км (село Аязма-Ниноцминда)-Кода-автодороги Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.
Рано утром было восстановлено движение большегрузов и транспортных средств категории М3, рассчитанных для перевозки более 22 пассажиров на автодороге международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале.
Движение большегрузов также было восстановлено на участке 50-158 км (Оками-Борити) автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
На 90-112 км участка автодороги международного значения Ахалцихе-Ниноцминда (Ниноцминда - грузино-армянская граница) восстановлено движение легковых автомобилей, а движение для большегрузов запрещено.