https://sputnik-georgia.ru/20241215/situatsiya-na-dorogakh-gruzii--gde-deystvuyut-ogranicheniya-dlya-avtotransporta-291416914.html

Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения для автотранспорта

Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения для автотранспорта

Sputnik Грузия

Непогода усложнила движение автотранспорта на ряде дорог Грузии 15.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-15T11:01+0400

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2024-12-15T11:01+0400

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Интенсивный снегопад, метель, опасность схода лавин и сложные метеорологические условия послужили причиной введения особого режима движения на отдельных участках дорог по всей Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Ограничения на дорогах действуют с вечера субботы, 14 декабря. Из-за сильного снегопада ограничено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом:Временно запрещено движение на участке 86-106 км (курорт Годердзи) дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса)-Ахалцихе, на автодороге Ничбиси- Дидгори-Диди Тонети, на участке 94-146 км (село Аязма-Ниноцминда)-Кода-автодороги Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Рано утром было восстановлено движение большегрузов и транспортных средств категории М3, рассчитанных для перевозки более 22 пассажиров на автодороге международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале. Движение большегрузов также было восстановлено на участке 50-158 км (Оками-Борити) автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. На 90-112 км участка автодороги международного значения Ахалцихе-Ниноцминда (Ниноцминда - грузино-армянская граница) восстановлено движение легковых автомобилей, а движение для большегрузов запрещено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог