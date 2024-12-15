https://sputnik-georgia.ru/20241215/verkhniy-lars-segodnya-doroga-iz-gruzii-v-rossiyu-otkryta-291418002.html

Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию открыта

Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию открыта

Sputnik Грузия

На данный момент движение по всей трассе свободно, отмечают в департаменте автодорог 15.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-15T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Все ограничения для передвижения транспорта на участке Коби-Гудаури сняты, заработал и таможенно-пропускной пункт на границе Грузии и России.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным Департамента автомобильных дорог, движение на участках Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс возможно только через противолавинные тоннели.Транспорт с прицепом и полуприцепом, а также автобусы пропускают через тоннели в одностороннем порядке, по очереди в каждом направлении. На данный момент движение по всей трассе свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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