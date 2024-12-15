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Внешняя торговля Грузии продолжает расти
Внешняя торговля Грузии продолжает расти
Sputnik Грузия
Экспорт составил 6 миллиардов долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-ноябре 2023 года 15.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-15T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2024 года вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 21,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию почти на 13,6 миллиарда долларов, что примерно на 5% больше данных за одиннадцать месяцев 2023 года. Экспорт составил 6 миллиардов долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-ноябре 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 9,1 миллиарда долларов, что на 4,9% больше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Внешняя торговля Грузии продолжает расти
Экспорт составил 6 миллиардов долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-ноябре 2023 года
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2024 года вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 21,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию почти на 13,6 миллиарда долларов, что примерно на 5% больше данных за одиннадцать месяцев 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-ноябрь 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
6 011,0
7,9
Импорт
15 098,2
6,1
Всего
21 109,2
6,6
Экспорт составил 6 миллиардов долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-ноябре 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 9,1 миллиарда долларов, что на 4,9% больше аналогичного показателя прошлого года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом.
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.