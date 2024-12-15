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Внешняя торговля Грузии продолжает расти

Внешняя торговля Грузии продолжает расти

Sputnik Грузия

Экспорт составил 6 миллиардов долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-ноябре 2023 года 15.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-15T09:01+0400

2024-12-15T09:01+0400

2024-12-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2024 года вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 21,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию почти на 13,6 миллиарда долларов, что примерно на 5% больше данных за одиннадцать месяцев 2023 года. Экспорт составил 6 миллиардов долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-ноябре 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 9,1 миллиарда долларов, что на 4,9% больше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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