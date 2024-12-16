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Борьба с терроризмом: Госдеп США назвал Грузию сильным партнером в сфере безопасности
Борьба с терроризмом: Госдеп США назвал Грузию сильным партнером в сфере безопасности
Sputnik Грузия
Госдеп США положительно оценивает возможности Грузии в борьбе с терроризмом, отметили в ведомстве 16.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-16T13:57+0400
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2024-12-16T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузия продолжила непоколебимые усилия в вопросах борьбы против терроризма и оставалась сильным партнером Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности, говорится в заявлении на сайте Службы государственной безопасности Грузии в связи с новым докладом госдепартамента США. Госдеп США опубликовал доклад о борьбе с терроризмом за 2023 год. В документе, наряду с другими странами мира, дается оценка мерам, реализуемым Грузией в направлении борьбы с терроризмом. Подчеркивается, что за отчетный период ситуация, связанная с терроризмом в Грузии, оставалась спокойной и стабильной, и никаких террористических инцидентов зафиксировано не было. В документе также указано, что в 2023 году ни один гражданин Грузии не был причастен к террористической деятельности в Сирии или Ираке. Как отмечено в сообщении СГБ, госдеп США положительно оценивает возможности Грузии в борьбе с терроризмом. В этом контексте подчеркивается важный вклад Службы госбезопасности как главного ведомства по борьбе с терроризмом. Как сказано в документе, СГБ Грузии в целом хорошо оснащена и подготовлена, а ее контртеррористическое подразделение продолжает регулярно проходить тренинги и получать оборудование от международных партнеров и проводит внутренние учения. В документе, опубликованном Госдепартаментом, подчеркивается, что в 2023 году Грузия продолжила реализацию своей второй национальной контртеррористической стратегии и плана действий на 2022-2026 годы. Согласно отчету, уголовное законодательство Грузии надлежащим образом предусматривает криминализацию деяний, способствующих терроризму, включая финансирование терроризма, кибертерроризм, учения, публичные призывы к терроризму, вербовку в террористическую организацию, а также иностранных боевиков-террористов. В отчете также отражены контртеррористические меры, принятые СГБ за отчетный период, в том числе в апреле Служба госбезопасности задержала одного гражданина за вступление в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ)* и содействие террористической деятельности. А в мае, июле и ноябре СГБ провела специальные операции по задержанию восьмерых граждан Грузии и трех иностранных граждан по обвинению в присоединении к террористической организации ИГИЛ*, содействии террористической деятельности и незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. В докладе положительно оцениваются возможности ведомств, ответственных за охрану государственной границы и безопасность на море, с точки зрения осуществления первого реагирования на сухопутных и морских границах страны. По данным Госдепа США, Грузия продолжила работать над повышением безопасности сухопутных, авиационных границ и на море путем участия в международных учениях и тренингах под руководством США. В отчете подчеркивается, что разработка Комплексной стратегии управления границами и плана действий на 2023-27 годы завершена. Кроме того, в документе положительно отражен тот факт, что при поддержке США и ЕС Погранполиция разработала новую мобильную систему наблюдения и укрепила возможности наблюдения и обнаружения на зеленой границе. В 2023 году важные сегменты государственной границы Грузии были оборудованы системой видеонаблюдения в круглосуточном режиме. В документе подчеркивается, что Грузия присоединилась к программе ООН по борьбе с передвижением террористов, целью которой является предотвращение, выявление и расследование террористических преступлений и связанных с ними перемещений с использованием предварительных данных о пассажирах и данных системы регистрации имен пассажиров. По данным Госдепартамента США, ведомства усилили меры безопасности и охрану границ. Кроме того, в отчете говорится, что группа абордажа береговой охраны пограничной полиции Грузии, в качестве оперативного партнера, вновь приняла участие в морской антитеррористической операции "Морской щит", проводимой под руководством Североатлантического альянса (НАТО). В документе говорится, что Грузия является членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL), а подразделение финансовой разведки Грузии, Служба финансового мониторинга является членом группы "Эгмонт" (Egmont Group). В документе подчеркивается, что за отчетный период Грузия впервые приняла участие в программе отслеживания финансирования терроризма Европейского полицейского агентства (Европол), к которой она присоединилась в конце 2022 года. Также за отчетный период Грузия утвердила национальную стратегию по предотвращению, выявлению и пресечению отмывания денег и финансирования терроризма, по содействию превенции, обнаружению и недопущению распространения оружия массового уничтожения и ее план действий на 2023-2026 годы. Кроме того, парламент внес поправки в закон "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма", чтобы укрепить правовую базу для применения целенаправленных финансовых санкций, связанных с терроризмом, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Как отметил Госдепартамент США, Грузия активно включена в международное, региональное и двустороннее сотрудничество по контртеррористическим вопросам. Страна тесно сотрудничает с НАТО, ООН, Советом Европы, Евросоюзом, ОБСЕ, Интерполом и другими организациями. Страна является членом глобальной коалиции по борьбе с "ИГИЛ" и участвует в заседаниях различных рабочих групп коалиции. * Запрещенная в России террористическая группировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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госдепартамент сша, оон, сгб, сша, тбилиси, сирия, политика, новости, грузия
Борьба с терроризмом: Госдеп США назвал Грузию сильным партнером в сфере безопасности
13:57 16.12.2024 (обновлено: 14:58 16.12.2024)
Госдеп США положительно оценивает возможности Грузии в борьбе с терроризмом, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузия продолжила непоколебимые усилия в вопросах борьбы против терроризма и оставалась сильным партнером Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности, говорится в заявлении на сайте Службы государственной безопасности Грузии в связи с новым докладом госдепартамента США.
Госдеп США опубликовал доклад о борьбе с терроризмом за 2023 год. В документе, наряду с другими странами мира, дается оценка мерам, реализуемым Грузией в направлении борьбы с терроризмом.
"В документе подчеркнуто, что Грузия продолжила свои непоколебимые усилия в контртеррористических вопросах и оставалась сильным партнером Соединенных Штатов в области безопасности", – говорится в сообщении СГБ Грузии.
Подчеркивается, что за отчетный период ситуация, связанная с терроризмом в Грузии, оставалась спокойной и стабильной, и никаких террористических инцидентов зафиксировано не было. В документе также указано, что в 2023 году ни один гражданин Грузии не был причастен к террористической деятельности в Сирии или Ираке.
Как отмечено в сообщении СГБ, госдеп США положительно оценивает возможности Грузии в борьбе с терроризмом. В этом контексте подчеркивается важный вклад Службы госбезопасности как главного ведомства по борьбе с терроризмом.
"Грузия, в целом, обладает способностью выявлять, сдерживать террористические инциденты и реагировать на них. СГБ Грузии обладает полномочиями в отношении инцидентов и расследований, связанных с терроризмом, и через Контртеррористический центр тесно сотрудничает с другими ведомствами, включая министерства внутренних дел, юстиции и обороны, Прокуратуру Грузии, а также с международными партнерами", – говорится в отчете.
Как сказано в документе, СГБ Грузии в целом хорошо оснащена и подготовлена, а ее контртеррористическое подразделение продолжает регулярно проходить тренинги и получать оборудование от международных партнеров и проводит внутренние учения.
В документе, опубликованном Госдепартаментом, подчеркивается, что в 2023 году Грузия продолжила реализацию своей второй национальной контртеррористической стратегии и плана действий на 2022-2026 годы.
Согласно отчету, уголовное законодательство Грузии надлежащим образом предусматривает криминализацию деяний, способствующих терроризму, включая финансирование терроризма, кибертерроризм, учения, публичные призывы к терроризму, вербовку в террористическую организацию, а также иностранных боевиков-террористов.
"В докладе Госдеп США подчеркнул, что, согласно опубликованному в ноябре отчету Еврокомиссии о расширении, антитеррористическое законодательство Грузии в целом соответствует законодательству ЕС и соответствующим нормам международного права, включая резолюции Совета Безопасности ООН", – отмечено в сообщении.
В отчете также отражены контртеррористические меры, принятые СГБ за отчетный период, в том числе в апреле Служба госбезопасности задержала одного гражданина за вступление в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ)* и содействие террористической деятельности.
А в мае, июле и ноябре СГБ провела специальные операции по задержанию восьмерых граждан Грузии и трех иностранных граждан по обвинению в присоединении к террористической организации ИГИЛ*, содействии террористической деятельности и незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.
В докладе положительно оцениваются возможности ведомств, ответственных за охрану государственной границы и безопасность на море, с точки зрения осуществления первого реагирования на сухопутных и морских границах страны.
По данным Госдепа США, Грузия продолжила работать над повышением безопасности сухопутных, авиационных границ и на море путем участия в международных учениях и тренингах под руководством США. В отчете подчеркивается, что разработка Комплексной стратегии управления границами и плана действий на 2023-27 годы завершена.
Кроме того, в документе положительно отражен тот факт, что при поддержке США и ЕС Погранполиция разработала новую мобильную систему наблюдения и укрепила возможности наблюдения и обнаружения на зеленой границе. В 2023 году важные сегменты государственной границы Грузии были оборудованы системой видеонаблюдения в круглосуточном режиме.
В документе подчеркивается, что Грузия присоединилась к программе ООН по борьбе с передвижением террористов, целью которой является предотвращение, выявление и расследование террористических преступлений и связанных с ними перемещений с использованием предварительных данных о пассажирах и данных системы регистрации имен пассажиров.
По данным Госдепартамента США, ведомства усилили меры безопасности и охрану границ.
Кроме того, в отчете говорится, что группа абордажа береговой охраны пограничной полиции Грузии, в качестве оперативного партнера, вновь приняла участие в морской антитеррористической операции "Морской щит", проводимой под руководством Североатлантического альянса (НАТО).
"В документе отмечается, что Грузия регулярно участвует в обмене документами и информацией о пассажирах в рамках Интерпола, а в отчетном году была дополнительно запущена специальная программа электронного распознавания лиц", – говорится в сообщении СГБ.
В документе говорится, что Грузия является членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL), а подразделение финансовой разведки Грузии, Служба финансового мониторинга является членом группы "Эгмонт" (Egmont Group).
В документе подчеркивается, что за отчетный период Грузия впервые приняла участие в программе отслеживания финансирования терроризма Европейского полицейского агентства (Европол), к которой она присоединилась в конце 2022 года.
Также за отчетный период Грузия утвердила национальную стратегию по предотвращению, выявлению и пресечению отмывания денег и финансирования терроризма, по содействию превенции, обнаружению и недопущению распространения оружия массового уничтожения и ее план действий на 2023-2026 годы.
Кроме того, парламент внес поправки в закон "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма", чтобы укрепить правовую базу для применения целенаправленных финансовых санкций, связанных с терроризмом, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Согласно отчету, в 2023 году Грузия продолжила свои усилия, в том числе в борьбе с насильственным экстремизмом, уделив особое внимание интеграции меньшинств, образованию, доступу к СМИ, молодежи и культурному разнообразию.
Как отметил Госдепартамент США, Грузия активно включена в международное, региональное и двустороннее сотрудничество по контртеррористическим вопросам.
Страна тесно сотрудничает с НАТО, ООН, Советом Европы, Евросоюзом, ОБСЕ, Интерполом и другими организациями. Страна является членом глобальной коалиции по борьбе с "ИГИЛ" и участвует в заседаниях различных рабочих групп коалиции.
* Запрещенная в России террористическая группировка.