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Грузия отказалась от ответных мер против Литвы и Эстонии

Грузия отказалась от ответных мер против Литвы и Эстонии

Sputnik Грузия

Власти Литвы и Эстонии до сих пор не избавились от советского менталитета, с сожалением отметили в грузинском правительстве 16.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-16T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Власти Грузии решили не предпринимать ответных мер в связи с санкциями Литвы и Эстонии – эти страны обладают наименьшим суверенитетом в Евросоюзе и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, говорится в заявлении правительства страны. Эстония ввела санкции против 14 представителей власти страны, включая премьера Грузии Ираклия Кобахидзе. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 16 представителей власти Грузии. Как написал глава МИД Литвы Кястутис Будрис, Литва поддерживает грузинский народ и его европейскую мечту. Но, по его словам, пришло время совместных действий на уровне ЕС. Поэтому решение грузинских властей состоит в том, чтобы оставаться в одностороннем режиме дружбы с обоими государствами, дабы не ставить под угрозу традиционную дружбу между грузинским, эстонским и литовским народами, говорится в заявлении. "Широко известно, что Эстония и Литва – государства, которые сегодня обладают наименьшим суверенитетом во всем ЕС, и чьи правительства действуют не в интересах собственного народа, а под диктовку иностранной администрации", – отмечено в заявлении. Именно это и есть главная причина, по которой правительства этих стран вынуждены действовать вопреки собственному достоинству, отмечено в заявлении.В начале декабря Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против основателя и почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и всего руководства МВД. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд к ним:Прибалтийские страны объяснили свое решение ответом на нарушение прав человека в Грузии. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС началась волна протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, в мире, латвия, эстония, литва, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, вахтанг гомелаури