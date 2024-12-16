Грузия отказалась от ответных мер против Литвы и Эстонии
11:21 16.12.2024 (обновлено: 12:13 16.12.2024)
© photo: Sputnik / StringerЗдание администрации правительства Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Власти Литвы и Эстонии до сих пор не избавились от советского менталитета, с сожалением отметили в грузинском правительстве
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Власти Грузии решили не предпринимать ответных мер в связи с санкциями Литвы и Эстонии – эти страны обладают наименьшим суверенитетом в Евросоюзе и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, говорится в заявлении правительства страны.
Эстония ввела санкции против 14 представителей власти страны, включая премьера Грузии Ираклия Кобахидзе. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 16 представителей власти Грузии. Как написал глава МИД Литвы Кястутис Будрис, Литва поддерживает грузинский народ и его европейскую мечту. Но, по его словам, пришло время совместных действий на уровне ЕС.
"У власти Грузии есть право и возможность противопоставить этому антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии встречные меры. Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы не считаем целесообразным предпринять подобный шаг", – говорится в заявлении правительства Грузии.
Поэтому решение грузинских властей состоит в том, чтобы оставаться в одностороннем режиме дружбы с обоими государствами, дабы не ставить под угрозу традиционную дружбу между грузинским, эстонским и литовским народами, говорится в заявлении.
"Широко известно, что Эстония и Литва – государства, которые сегодня обладают наименьшим суверенитетом во всем ЕС, и чьи правительства действуют не в интересах собственного народа, а под диктовку иностранной администрации", – отмечено в заявлении.
Именно это и есть главная причина, по которой правительства этих стран вынуждены действовать вопреки собственному достоинству, отмечено в заявлении.
"К сожалению, несмотря на 33-летнюю историю независимости, власти Литвы и Эстонии до сих пор не избавились от советского менталитета. Мы желаем нашим дружественным народам Эстонии и Литвы укрепления своего суверенитета и всего наилучшего в 2025 году!" – говорится в заявлении.
В начале декабря Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против основателя и почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и всего руководства МВД.
Литва, Латвия и Эстония запретили въезд к ним:
Бидзине Иванишвили
министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури
его заместителям Шалве Бедоидзе, Иосебу Челидзе, Александру Дарахвелидзе и Георгию Бутхузи
главе департамента по особым поручениям Звиаду Харазишвили
его заместителям Милеру Лагазури и Мирзе Кезевадзе
главе департамента патрульной полиции Важе Сирадзе
главе департамента криминальной полиции Теймуразу Купатадзе.
Прибалтийские страны объяснили свое решение ответом на нарушение прав человека в Грузии.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС началась волна протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки.
По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.
С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.