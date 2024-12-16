https://sputnik-georgia.ru/20241216/novaya-podstantsiya-otkrylas-na-zapade-gruzii-291436549.html

Новая подстанция открылась на западе Грузии

Новая подстанция открылась на западе Грузии

Sputnik Грузия

Проект "Цхалтубо 500" реализован при финансовой поддержке Всемирного банка в рамках "Проекта надежности энергоснабжения и финансового оздоровления" 16.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-16T22:51+0400

2024-12-16T22:51+0400

2024-12-16T22:51+0400

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энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Энергосистема Грузии пополнилась новым объектом – Государственная электросистема страны завершила строительство подстанции "Цхалтубо 500". Строительные работы начались в 2022 году и завершились в 2024-м, стоимость проекта – 19,8 миллиона долларов. С вводом в эксплуатацию подстанции будет значительно укреплена высоковольтная сеть электропередачи и появится возможность удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, максимально использовать экспортный и транзитный потенциал электроэнергии страны. "Новая подстанция "Цхалтубо" является одним из важнейших объектов для развития сети электропередачи Грузии. У нас есть амбициозный план, чтобы к 2030 году выработка электроэнергии в Грузии превысила потребление электроэнергии, таким образом Грузия станет полностью самодостаточной и независимой страной в плане электроэнергии", – заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии подстанции. В церемонии завершения строительства подстанции вместе с премьером принял участие и первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили. "У Грузии действительно есть ресурсы, чтобы создать при правильной политике и поддержке нашего общества не только для внутреннего потребления страны необходимые энергетические мощности, но и стать надежным партнером других стран, в том числе европейских государств, в плане энергетического сотрудничества", – заявил Давиташвили во время своего выступления. Как отметил первый вице-премьер, у правительства Грузии есть амбициозный план – не просто удвоить к 2030 году, но и увеличить установленную мощность страны до 10 тысяч МВт, что полностью обеспечит высокие темпы экономического роста, а также будет развивать новые, энергоемкие отрасли. Проект "Цхалтубо 500" реализован при финансовой поддержке Всемирного банка в рамках "Проекта надежности энергоснабжения и финансового оздоровления". Проект курировало совместное предприятие иностранных компаний Decon International GmbH, а проектные и строительные работы выполнила турецкая компания BEST. Кроме того, по словам Давиташвили, "Грузинская государственная электросистема" уже реализует проект, который предполагает строительство ЛЭП мощностью 500 кВ протяженностью до 80 километров – она ​​соединит между собой подстанции Цхалтубо и Джвари 500 кВ. По его словам, это будут очень важные звенья электропередающей инфраструктуры, которые создадут возможность использовать энергоресурсы Западной Грузии как для внутренней энергетики, так и для ее экспорта, в том числе в направлении Турции. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт·часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 миллиарда киловатт·часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом, а выработано 14,4 миллиарда киловатт·часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, леван давиташвили, ираклий кобахидзе, всемирный банк, энергетика грузии