Новая подстанция открылась на западе Грузии
Подписаться
Проект "Цхалтубо 500" реализован при финансовой поддержке Всемирного банка в рамках "Проекта надежности энергоснабжения и финансового оздоровления"
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Энергосистема Грузии пополнилась новым объектом – Государственная электросистема страны завершила строительство подстанции "Цхалтубо 500".
Строительные работы начались в 2022 году и завершились в 2024-м, стоимость проекта – 19,8 миллиона долларов. С вводом в эксплуатацию подстанции будет значительно укреплена высоковольтная сеть электропередачи и появится возможность удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, максимально использовать экспортный и транзитный потенциал электроэнергии страны.
"Новая подстанция "Цхалтубо" является одним из важнейших объектов для развития сети электропередачи Грузии. У нас есть амбициозный план, чтобы к 2030 году выработка электроэнергии в Грузии превысила потребление электроэнергии, таким образом Грузия станет полностью самодостаточной и независимой страной в плане электроэнергии", – заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии подстанции.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaИраклий Кобахидзе на открытии подстанции ""Цхалтубо-500"
Ираклий Кобахидзе на открытии подстанции ""Цхалтубо-500"
В церемонии завершения строительства подстанции вместе с премьером принял участие и первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили.
"У Грузии действительно есть ресурсы, чтобы создать при правильной политике и поддержке нашего общества не только для внутреннего потребления страны необходимые энергетические мощности, но и стать надежным партнером других стран, в том числе европейских государств, в плане энергетического сотрудничества", – заявил Давиташвили во время своего выступления.
Как отметил первый вице-премьер, у правительства Грузии есть амбициозный план – не просто удвоить к 2030 году, но и увеличить установленную мощность страны до 10 тысяч МВт, что полностью обеспечит высокие темпы экономического роста, а также будет развивать новые, энергоемкие отрасли.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaЛеван Давиташвили на открытии подстанции ""Цхалтубо-500"
Леван Давиташвили на открытии подстанции ""Цхалтубо-500"
Проект "Цхалтубо 500" реализован при финансовой поддержке Всемирного банка в рамках "Проекта надежности энергоснабжения и финансового оздоровления".
Проект курировало совместное предприятие иностранных компаний Decon International GmbH, а проектные и строительные работы выполнила турецкая компания BEST.
"Очень важно повысить связность с соседними странами – Азербайджаном, Арменией, Турцией, а также обеспечить прямую связь с Евросоюзом через флагманский проект – Черноморский подводный кабель. Все это позволит нам сделать нашу электроэнергетику еще более привлекательной для инвесторов и построить подстанции как генерации, так и высоких стандартов, такие как "Цхалтубо 500", – отметил первый вице-премьер.
Кроме того, по словам Давиташвили, "Грузинская государственная электросистема" уже реализует проект, который предполагает строительство ЛЭП мощностью 500 кВ протяженностью до 80 километров – она соединит между собой подстанции Цхалтубо и Джвари 500 кВ.
По его словам, это будут очень важные звенья электропередающей инфраструктуры, которые создадут возможность использовать энергоресурсы Западной Грузии как для внутренней энергетики, так и для ее экспорта, в том числе в направлении Турции.
Подстанция "Цхалтубо-500"
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт·часов.
Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.
По данным Оператора, в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 миллиарда киловатт·часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом, а выработано 14,4 миллиарда киловатт·часов.