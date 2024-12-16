Политологи и эксперты обсудили ситуацию в Грузии и отношения с Россией – фото
Круглый стол "Грузино-российская оттепель" прошел в Тбилиси с участием грузинских политологов, экспертов и ученых.
Круглый стол "Грузино-российская оттепель" прошел в Тбилиси с участием грузинских политологов, экспертов и ученых.
Встреча была организована по инициативе редакции газеты "Свободная Грузия".
Встреча была организована по инициативе редакции газеты "Свободная Грузия".
Гости мероприятия назвали основные вызовы в грузино-российских отношениях, обсудили пути налаживания связей с РФ и возможности для Грузии стать истинно суверенным государством.
Гости мероприятия назвали основные вызовы в грузино-российских отношениях, обсудили пути налаживания связей с РФ и возможности для Грузии стать истинно суверенным государством.
"Грузия должна урегулировать отношения с Россией с использованием всех доступных ресурсов, в том числе путем народной дипломатии. А после, на уровне госполитики, мы должны решить этот конфликт, который существует уже 35 лет", – заявила доктор политических наук, профессор Тамар Чибурданидзе.
"Грузия должна урегулировать отношения с Россией с использованием всех доступных ресурсов, в том числе путем народной дипломатии. А после, на уровне госполитики, мы должны решить этот конфликт, который существует уже 35 лет", – заявила доктор политических наук, профессор Тамар Чибурданидзе.
По ее словам, прежде, чем принимать какое-либо решение по государственной политике, необходимо эту политику проработать на уровне народной дипломатии, на уровне экспертов. Необходимо учитывать мнение всех экспертов, будь они оппозиционными или позиционными.
По ее словам, прежде, чем принимать какое-либо решение по государственной политике, необходимо эту политику проработать на уровне народной дипломатии, на уровне экспертов. Необходимо учитывать мнение всех экспертов, будь они оппозиционными или позиционными.
В ходе выступления политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе заявил, что Грузия и Россия добились большого прогресса в двусторонних отношениях, и следующим шагом должно быть восстановление дипломатических отношений.
В ходе выступления политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе заявил, что Грузия и Россия добились большого прогресса в двусторонних отношениях, и следующим шагом должно быть восстановление дипломатических отношений.
"Если смотреть на те вещи, которые мы могли бы развивать, мы уже все развили: туризм, самолеты, безвиз. Все это сделано. Следующий шаг, единственный возможный – это задуматься над восстановлением дипломатических отношений. Для того, чтобы это произошло, невозможно без определенных сильнейших шагов со стороны РФ", – заявил Сихарулидзе.
"Если смотреть на те вещи, которые мы могли бы развивать, мы уже все развили: туризм, самолеты, безвиз. Все это сделано. Следующий шаг, единственный возможный – это задуматься над восстановлением дипломатических отношений. Для того, чтобы это произошло, невозможно без определенных сильнейших шагов со стороны РФ", – заявил Сихарулидзе.
Что касается отношений с Россией, политолог Тамар Чибурданидзе напомнила, что самая большая граница у Грузии проходит с Россией. И исходя из этого, у государства не может быть постоянных проблем с соседним государством. "В политике и дружба, и вражда условны и временны. Дружба длится до тех пор, пока это позволяют интересы твоего государства, и вражда так же длится до тех пор, пока это требуют интересы твоего государства", – заявила Чибурданидзе.
Что касается отношений с Россией, политолог Тамар Чибурданидзе напомнила, что самая большая граница у Грузии проходит с Россией. И исходя из этого, у государства не может быть постоянных проблем с соседним государством. "В политике и дружба, и вражда условны и временны. Дружба длится до тех пор, пока это позволяют интересы твоего государства, и вражда так же длится до тех пор, пока это требуют интересы твоего государства", – заявила Чибурданидзе.
Еще один участник круглого стола, представитель НПО "Евразийский альянс" Гия Салуквелидзе заявил о важности восстановления железнодорожного сообщения Грузии с Россией. Железнодорожного сообщения между Грузией и Россией через Абхазию нет с начала 1990-х годов, когда Грузия потеряла контроль над над этим регионом.
Еще один участник круглого стола, представитель НПО "Евразийский альянс" Гия Салуквелидзе заявил о важности восстановления железнодорожного сообщения Грузии с Россией. Железнодорожного сообщения между Грузией и Россией через Абхазию нет с начала 1990-х годов, когда Грузия потеряла контроль над над этим регионом.
Налаживание отношений с Россией считает обязательным и политолог-конфликтолог, руководитель Центра по исследованию терроризма и политического насилия Бадри Начкебия. Эксперт выступил с предложением, которое может положительно повлиять на потепление отношений Грузии с Россией, а также поможет налаживанию отношений с Абхазией и Южной Осетией.
Налаживание отношений с Россией считает обязательным и политолог-конфликтолог, руководитель Центра по исследованию терроризма и политического насилия Бадри Начкебия. Эксперт выступил с предложением, которое может положительно повлиять на потепление отношений Грузии с Россией, а также поможет налаживанию отношений с Абхазией и Южной Осетией.
Директор информационного агентства "Ивериони" Заур Начкебия считает правильным политический курс нынешнего правительства Грузии, который направлен на развитие торгово-экономических отношений с Россией. Заур Начкебия затронул и нынешний политический кризис в стране, отметив, что смена нынешней власти в такой ситуации пагубна для Грузии.
Директор информационного агентства "Ивериони" Заур Начкебия считает правильным политический курс нынешнего правительства Грузии, который направлен на развитие торгово-экономических отношений с Россией. Заур Начкебия затронул и нынешний политический кризис в стране, отметив, что смена нынешней власти в такой ситуации пагубна для Грузии.
"Все общество и здоровые силы должны быть направлены к тому, чтобы не допустить госпереворота и сохранить мир в стране", – заявил Начкебия.
"Все общество и здоровые силы должны быть направлены к тому, чтобы не допустить госпереворота и сохранить мир в стране", – заявил Начкебия.