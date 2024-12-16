Политологи и эксперты обсудили ситуацию в Грузии и отношения с Россией – фото

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Что касается отношений с Россией, политолог Тамар Чибурданидзе напомнила, что самая большая граница у Грузии проходит с Россией. И исходя из этого, у государства не может быть постоянных проблем с соседним государством. "В политике и дружба, и вражда условны и временны. Дружба длится до тех пор, пока это позволяют интересы твоего государства, и вражда так же длится до тех пор, пока это требуют интересы твоего государства", – заявила Чибурданидзе.