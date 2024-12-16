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Пожар в Кахети: есть жертва

Пожар в Кахети: есть жертва

Sputnik Грузия

Причиной возгорания, по предварительной версии, стал окурок 16.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-16T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Мужчина средних лет погиб при пожаре в селе Ахатели Телавского района (регион Кахети), сообщил телеканал "Рустави 2". По предварительной версии, причиной возгорания стал окурок. В результате пожара сгорела часть жилого дома. По словам соседей, мужчина жил один. Предположительно, он отравился продуктами горения, передает телеканал.МВД Грузии ведет расследование. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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