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Сколько составляет средняя зарплата в Грузии
Сколько составляет средняя зарплата в Грузии
Sputnik Грузия
Средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе выросла на 14,8% и составила 1 813,5 лари 16.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-16T18:31+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в третьем квартале 2024 года составила 2 056,7 лари, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за июль-сентябрь 2024 года составила 2 190,1 лари, что на 9,1% выше аналогичного показателя прошлого года. Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси – 2 380,4 лари, а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (1 069,6 лари). По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в третьем квартале 2024 года: При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В третьем квартале 2024 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 451,0 лари (+9,7% за год), тогда как женщин – 1 650,6 лари (+13,1% за год).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько составляет средняя зарплата в Грузии
18:31 16.12.2024 (обновлено: 19:00 16.12.2024)
Средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе выросла на 14,8% и составила 1 813,5 лари
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в третьем квартале 2024 года составила 2 056,7 лари, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за июль-сентябрь 2024 года составила 2 190,1 лари, что на 9,1% выше аналогичного показателя прошлого года.
Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в третьем квартале 2024 года выросла на 14,8% и составила 1 813,5 лари.
Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси – 2 380,4 лари, а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (1 069,6 лари).
По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в третьем квартале 2024 года:
Информация и коммуникация – 3 976,9 лари (+0,5%).
Строительство – 3 198,2 лари (+5,4%).
Финансовая и страховая деятельность – 3 186,6 лари (+13,5%).
Научная и техническая деятельность – 3 062,9 лари (+17,1%).
При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В третьем квартале 2024 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 451,0 лари (+9,7% за год), тогда как женщин – 1 650,6 лари (+13,1% за год).