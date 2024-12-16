https://sputnik-georgia.ru/20241216/skolko-sostavlyaet-srednyaya-zarplata-v-gruzii-291428454.html

Сколько составляет средняя зарплата в Грузии

Сколько составляет средняя зарплата в Грузии

Sputnik Грузия

Средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе выросла на 14,8% и составила 1 813,5 лари 16.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-16T18:31+0400

2024-12-16T18:31+0400

2024-12-16T19:00+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в третьем квартале 2024 года составила 2 056,7 лари, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за июль-сентябрь 2024 года составила 2 190,1 лари, что на 9,1% выше аналогичного показателя прошлого года. Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси – 2 380,4 лари, а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (1 069,6 лари). По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в третьем квартале 2024 года: При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В третьем квартале 2024 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 451,0 лари (+9,7% за год), тогда как женщин – 1 650,6 лари (+13,1% за год).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"