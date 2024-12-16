В Грузии увеличивают штрафы за ряд нарушений: подробности
10:52 16.12.2024 (обновлено: 11:15 16.12.2024)
© photo: SputnikПротесты оппозиции и активистов проевропейских сил на проспекте Руставели
© photo: Sputnik
Подписаться
Повышение штрафов коснется и наличия у митингующих запрещенных на акциях предметов, в том числе оружия и пиротехники
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в Кодекс административных правонарушений, предполагающие ужесточение ряда мер, в том числе за порчу облика зданий, вандализм, нарушение правил закона "О манифестациях" и ношение полицейской формы.
Согласно принятым поправкам, с 500 до 5 тысячи лари вырастет штраф для участников собрания, нарушивших ряд правил закона "О манифестациях и собраниях".
Для организаторов штраф вырастет с 5 до 15 тысяч лари, и сохранится возможность применения административного ареста на срок до 15 суток.
Правила касаются:
запрета на проведение акций в радиусе 20 м от зданий правоохранительных органов, тюрем, ЖД, аэропортов, портов;
блокировку магистралей, дорог, входов в здания;
призывов к насилию или свержению власти;
призывов к посягательству на независимость Грузии;
нарушения ее территориальной целостности;
разжигание розни.
Повышение штрафов коснется и наличия у участников протеста запрещенных на акциях предметов, в том числе оружия и пиротехники. А штраф за наличие масок и фонариков с лазерным или другим ярким светом на акции составит 2 тысячи лари.
© photo: SputnikТретий день массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Третий день массовых протестов объединенной оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Так же с 300 до 1 тысячи лари вырастет штраф за вандализм, который подразумевает повреждение/уничтожение инфраструктуры и инвентаря на площадях, дорогах, парках, скверах, подземных переходах и в общественном транспорте. Речь идет в том числе о повреждении камер, дорожных знаков и светофоров.
Штраф за повторное подобное нарушение (если речь не идет об уголовной ответственности за повреждение вещи) увеличится с 500 до 2 тысяч лари, и сохранится возможность применения административного ареста на срок до 5 суток.
Кроме того, штрафы вырастут и за уродование облика городов и сел. Речь идет о незаконных граффити любого вида и расклеивании плакатов и баннеров в неположенных местах, в том числе на зданиях, деревьях и проезжей части.
Акция протеста на проспекте Руставели в Тбилиси
Во всех городах и селах страны, кроме Тбилиси, штрафы за подобные действия вырастут с 50 до 1 тысячи лари, в Тбилиси штраф вырастет с 200 до 1 тысячи лари.
А вот штраф за граффити на административных зданиях, тротуарах и проезжей части у таких зданий вырастет до 2 тысяч лари как в Тбилиси, так и других городах. На данный момент в Тбилиси он составляет 1 тысячу лари, а в остальных населенных пунктах – 500 лари.
Граффити и плакаты на памятниках культурного наследия будут караться штрафом в размере 2 тысяч лари вместо 1 тысячи во всех городах Грузии и Тбилиси.
© photo: Sputnik / StringerТретий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
Повторные нарушения во всех городах и селах повлекут за собой штрафы от 1 до 3,5 тысячи лари в зависимости от вида нарушения. Ранее штрафы начинались с суммы в размере 500 лари.
Кроме того, решено ввести штраф за незаконное ношение полицейской формы и атрибутики или похожей на нее формы и атрибутики, если это вводит в заблуждение других людей. Штраф за подобное действие составит 2 тысячи лари с конфискацией формы.
Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии, поэтапно до 1 апреля 2024 года.