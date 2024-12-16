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В Грузии увеличивают штрафы за ряд нарушений: подробности

В Грузии увеличивают штрафы за ряд нарушений: подробности

Sputnik Грузия

Повышение штрафов коснется и наличия у митингующих запрещенных на акциях предметов, в том числе оружия и пиротехники 16.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-16T10:52+0400

2024-12-16T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в Кодекс административных правонарушений, предполагающие ужесточение ряда мер, в том числе за порчу облика зданий, вандализм, нарушение правил закона "О манифестациях" и ношение полицейской формы. Для организаторов штраф вырастет с 5 до 15 тысяч лари, и сохранится возможность применения административного ареста на срок до 15 суток. Правила касаются:Повышение штрафов коснется и наличия у участников протеста запрещенных на акциях предметов, в том числе оружия и пиротехники. А штраф за наличие масок и фонариков с лазерным или другим ярким светом на акции составит 2 тысячи лари. Так же с 300 до 1 тысячи лари вырастет штраф за вандализм, который подразумевает повреждение/уничтожение инфраструктуры и инвентаря на площадях, дорогах, парках, скверах, подземных переходах и в общественном транспорте. Речь идет в том числе о повреждении камер, дорожных знаков и светофоров. Кроме того, штрафы вырастут и за уродование облика городов и сел. Речь идет о незаконных граффити любого вида и расклеивании плакатов и баннеров в неположенных местах, в том числе на зданиях, деревьях и проезжей части. Во всех городах и селах страны, кроме Тбилиси, штрафы за подобные действия вырастут с 50 до 1 тысячи лари, в Тбилиси штраф вырастет с 200 до 1 тысячи лари. А вот штраф за граффити на административных зданиях, тротуарах и проезжей части у таких зданий вырастет до 2 тысяч лари как в Тбилиси, так и других городах. На данный момент в Тбилиси он составляет 1 тысячу лари, а в остальных населенных пунктах – 500 лари. Граффити и плакаты на памятниках культурного наследия будут караться штрафом в размере 2 тысяч лари вместо 1 тысячи во всех городах Грузии и Тбилиси. Повторные нарушения во всех городах и селах повлекут за собой штрафы от 1 до 3,5 тысячи лари в зависимости от вида нарушения. Ранее штрафы начинались с суммы в размере 500 лари. Кроме того, решено ввести штраф за незаконное ношение полицейской формы и атрибутики или похожей на нее формы и атрибутики, если это вводит в заблуждение других людей. Штраф за подобное действие составит 2 тысячи лари с конфискацией формы. Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии, поэтапно до 1 апреля 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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