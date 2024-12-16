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Вниманию автомобилистов: на главной автомагистрали Грузии действуют ограничения
Вниманию автомобилистов: на главной автомагистрали Грузии действуют ограничения
Sputnik Грузия
По прогнозам синоптиков, с 16 до 19 декабря на большей части территории Грузии ожидается снег, в горных районах – метель 16.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом ограничено из-за сильного снегопада на 133-162 км (транспортная развязка Сурами-Борти) участке дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог. Движение других видов автотранспортных средств свободно. На остальных участках трассы движение осуществляется в обычном режиме. По прогнозам синоптиков, с 16 до 19 декабря на большей части территории Грузии ожидается снег, в горных районах – метель. Высока вероятность образования лавин. На море ожидается шторм в четыре-шесть баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, департамент автомобильных дорог
погода, грузия, новости, департамент автомобильных дорог
Вниманию автомобилистов: на главной автомагистрали Грузии действуют ограничения
По прогнозам синоптиков, с 16 до 19 декабря на большей части территории Грузии ожидается снег, в горных районах – метель
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом ограничено из-за сильного снегопада на 133-162 км (транспортная развязка Сурами-Борти) участке дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог.
Движение других видов автотранспортных средств свободно. На остальных участках трассы движение осуществляется в обычном режиме.
По прогнозам синоптиков, с 16 до 19 декабря на большей части территории Грузии ожидается снег, в горных районах – метель. Высока вероятность образования лавин.
На море ожидается шторм в четыре-шесть баллов.