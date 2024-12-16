https://sputnik-georgia.ru/20241216/zurabishvili-ugrozhaet-gruzii-krovoprolitiem--papuashvili-291429819.html
Зурабишвили угрожает Грузии кровопролитием – Папуашвили
Зурабишвили угрожает Грузии кровопролитием – Папуашвили
Sputnik Грузия
Президент просит поддержку зарубежных стран для поощрения насильственных процессов в Грузии, заявил спикер парламента, комментируя поведение Зурабишвили 16.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-16T16:52+0400
2024-12-16T16:52+0400
2024-12-16T16:52+0400
грузия
новости
политика
тбилиси
саломе зурабишвили
шалва папуашвили
совет европы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288178576_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_7b886ace3f8b1fbc17679e8e0ea47749.jpg
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Жители Грузии за годы независимости страны столкнулись с не одним проявлением зла, но впервые стали свидетелями того, что действующий президент угрожает им кровопролитием, обрекая на хаос и дестабилизацию, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Саломе Зурабишвили после телефонной беседы с председателем Совета Европы Антониу Кошта написала в сети X, что единственный мирный выход из кризиса – это новые выборы. При этом она отметила, что в ЕС ее заверили в поддержке грузинского народа и его европейского будущего. По его словам, Зурабишвили в конце своего президентства в очередной раз решила не только разрушить и подорвать госинституты, но и устроить в стране "позорный беспорядок и фарс". "Надо помнить, что Саломе Зурабишвили была обвинена в процессе импичмента, хотя главное политическое и моральное преступление, которое она совершила, это не признание воли, выраженной населением на выборах. Она попыталась навязать ему нежелательный и неприемлемый результат", – отметил Папуашвили. По словам спикера парламента, Зурабишвили стала еще одним президентом, который занимается сдачей своей страны иностранному влиянию. "Она действует по идентичному сценарию, написанному теми же силами, которые создали одного из ее предшественников", – сказал Папуашвили. Председатель парламента вспомнил выборы в местные органы власти 2021 года, когда в страну при помощи иностранных спецслужб незаконно проник экс-президент Саакашвили, чтобы "перевернуть" результаты выборов. По его словам, лжепрезидент Зурабишвили не признает честно проведенные выборы, на которых свободно выразилась воля 2 миллионов 60 тысяч граждан, не признает выбор грузинского народа, избранного правительства, избранного президента и просит поддержку зарубежных стран для поощрения неконституционных, насильственных процессов. "Ее собственная страна, которая в итоге так и не стала ее родиной, от ее рук обречена на беспорядки, дестабилизацию и хаос", – добавил Папуашвили. Между тем сегодняшняя власть имеет все виды рычагов, чтобы не допустить осуществления "темных намерений враждебных сил". В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС началась волна протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки. По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288178576_101:0:1922:1366_1920x0_80_0_0_1c9b28e695f86252dca974a6d4c126d6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, тбилиси, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, совет европы
грузия, новости, политика, тбилиси, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, совет европы
Зурабишвили угрожает Грузии кровопролитием – Папуашвили
Президент просит поддержку зарубежных стран для поощрения насильственных процессов в Грузии, заявил спикер парламента, комментируя поведение Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Жители Грузии за годы независимости страны столкнулись с не одним проявлением зла, но впервые стали свидетелями того, что действующий президент угрожает им кровопролитием, обрекая на хаос и дестабилизацию, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Саломе Зурабишвили после телефонной беседы с председателем Совета Европы Антониу Кошта написала в сети X, что единственный мирный выход из кризиса – это новые выборы. При этом она отметила, что в ЕС ее заверили в поддержке грузинского народа и его европейского будущего.
"Вчера Зурабишвили заявила, что единственный мирный путь для Грузии – это новые выборы. Таким образом, она пригрозила большинству населения Грузии кровопролитием, если они не откажутся от выбора, сделанного 26 октября. На протяжении нашей независимости мы видели много плохого, но впервые являемся свидетелями того, что нынешний президент Грузии угрожает населению кровопролитием", – сказал журналистам Папуашвили.
По его словам, Зурабишвили в конце своего президентства в очередной раз решила не только разрушить и подорвать госинституты, но и устроить в стране "позорный беспорядок и фарс".
"Надо помнить, что Саломе Зурабишвили была обвинена в процессе импичмента, хотя главное политическое и моральное преступление, которое она совершила, это не признание воли, выраженной населением на выборах. Она попыталась навязать ему нежелательный и неприемлемый результат", – отметил Папуашвили.
По словам спикера парламента, Зурабишвили стала еще одним президентом, который занимается сдачей своей страны иностранному влиянию.
"Она действует по идентичному сценарию, написанному теми же силами, которые создали одного из ее предшественников", – сказал Папуашвили.
Председатель парламента вспомнил выборы в местные органы власти 2021 года, когда в страну при помощи иностранных спецслужб незаконно проник экс-президент Саакашвили, чтобы "перевернуть" результаты выборов.
"И сейчас мы видим, что для дестабилизации и развития в стране революционного процесса выбрали бывших высокопоставленных чиновников страны, выбрали процесс выборов, местные группы, действующие под влиянием иностранной силы. Почерк абсолютно тот же", – пояснил Папуашвили.
По его словам, лжепрезидент Зурабишвили не признает честно проведенные выборы, на которых свободно выразилась воля 2 миллионов 60 тысяч граждан, не признает выбор грузинского народа, избранного правительства, избранного президента и просит поддержку зарубежных стран для поощрения неконституционных, насильственных процессов.
"Ее собственная страна, которая в итоге так и не стала ее родиной, от ее рук обречена на беспорядки, дестабилизацию и хаос", – добавил Папуашвили.
Между тем сегодняшняя власть имеет все виды рычагов, чтобы не допустить осуществления "темных намерений враждебных сил".
"В данном случае главной опорой грузинских властей является грузинский народ, который за эти дни еще раз показал всем в стране и за рубежом, что хорошо понимает, с какими процессами мы имеем дело, и оставил радикальную оппозицию одну с несколькими сотнями сторонников", – сказал Папуашвили.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС началась волна протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки.
По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.
С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.