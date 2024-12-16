https://sputnik-georgia.ru/20241216/zurabishvili-ugrozhaet-gruzii-krovoprolitiem--papuashvili-291429819.html

Зурабишвили угрожает Грузии кровопролитием – Папуашвили

Зурабишвили угрожает Грузии кровопролитием – Папуашвили

Sputnik Грузия

Президент просит поддержку зарубежных стран для поощрения насильственных процессов в Грузии, заявил спикер парламента, комментируя поведение Зурабишвили 16.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-16T16:52+0400

2024-12-16T16:52+0400

2024-12-16T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Жители Грузии за годы независимости страны столкнулись с не одним проявлением зла, но впервые стали свидетелями того, что действующий президент угрожает им кровопролитием, обрекая на хаос и дестабилизацию, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Саломе Зурабишвили после телефонной беседы с председателем Совета Европы Антониу Кошта написала в сети X, что единственный мирный выход из кризиса – это новые выборы. При этом она отметила, что в ЕС ее заверили в поддержке грузинского народа и его европейского будущего. По его словам, Зурабишвили в конце своего президентства в очередной раз решила не только разрушить и подорвать госинституты, но и устроить в стране "позорный беспорядок и фарс". "Надо помнить, что Саломе Зурабишвили была обвинена в процессе импичмента, хотя главное политическое и моральное преступление, которое она совершила, это не признание воли, выраженной населением на выборах. Она попыталась навязать ему нежелательный и неприемлемый результат", – отметил Папуашвили. По словам спикера парламента, Зурабишвили стала еще одним президентом, который занимается сдачей своей страны иностранному влиянию. "Она действует по идентичному сценарию, написанному теми же силами, которые создали одного из ее предшественников", – сказал Папуашвили. Председатель парламента вспомнил выборы в местные органы власти 2021 года, когда в страну при помощи иностранных спецслужб незаконно проник экс-президент Саакашвили, чтобы "перевернуть" результаты выборов. По его словам, лжепрезидент Зурабишвили не признает честно проведенные выборы, на которых свободно выразилась воля 2 миллионов 60 тысяч граждан, не признает выбор грузинского народа, избранного правительства, избранного президента и просит поддержку зарубежных стран для поощрения неконституционных, насильственных процессов. "Ее собственная страна, которая в итоге так и не стала ее родиной, от ее рук обречена на беспорядки, дестабилизацию и хаос", – добавил Папуашвили. Между тем сегодняшняя власть имеет все виды рычагов, чтобы не допустить осуществления "темных намерений враждебных сил". В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС началась волна протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки. По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, совет европы