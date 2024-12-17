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Разведывательные беспилотники над базами Пентагона: Иран, КНР, РФ или НЛО?

Разведывательные беспилотники над базами Пентагона: Иран, КНР, РФ или НЛО?

Sputnik Грузия

Вашингтон хочет управлять всем миром, но не может навести порядок в своем небе. Над базами армии и ВМС США сотни БПЛА неизвестной принадлежности несколько... 17.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-17T20:45+0400

2024-12-17T20:45+0400

2024-12-17T20:45+0400

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Неизвестные летательные аппараты 13-14 декабря "проинспектировали" базу ВВС США Райт-Паттерсон в штате Огайо. Появление различных по размеру и конфигурации дронов стало причиной уведомления для летчиков (NOTAM) о закрытии воздушного пространства с пятницы вечера до субботнего утра. Это лишь последний эпизод из длинной череды наблюдений дронов (НЛО) над секретными объектами и военными базами США в последние недели ноября и декабря. Между тем, Райт-Паттерсон – важнейший объект Пентагона. Здесь находятся Исследовательская лаборатория ВВС, Командование материального обеспечения ВВС, 655-е крыло разведки, наблюдения и рекогносцировки, Национальный центр воздушной и космической разведки, 445-е крыло воздушных перевозок и 88-е крыло авиабазы.Береговая охрана США 11 декабря сообщила об инциденте у берегов Нью-Джерси с одним из своих кораблей, который преследовали до 30 неопознанных низколетящих аппаратов. Появилась версия о вторжении дронов с "иранской плавбазы", которую вскоре опровергло Северное командование ВС США (NORTHCOM).Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи 9 декабря заявил журналистам, что он сообщил представителям Белого дома об "очень сложных" беспилотниках над штатом: "Как только вы их замечаете, они темнеют… Это то, к чему мы относимся крайне серьезно". Избранный президент США Дональд Трамп считает, что уходящая администрация Белого дома скрывает данные о беспилотниках, и 14 декабря призвал сбивать "непознанное".Материализация кошмаровУстойчивая активность "НЛО" отмечена в шести штатах: Нью-Джерси, Нью-Йорке, Коннектикуте, Пенсильвании, Массачусетсе и Вирджинии.Официальный представитель Объединенного комитета начальников штабов армии США в субботу, 14 декабря заявил: "Мы давно сталкиваемся с вторжениями беспилотников на наши базы... Мы не смогли обнаружить или идентифицировать операторов или пункты происхождения… Мы не знаем, чем они занимаются". Американские журналисты в тот же день сняли светящийся (энергетический) шар в небе над Нью-Джерси с комментарием: "Мы понятия не имеем, что это". Двусмысленность раздражает американскую общественность.Администрация США пытается успокоить обывателей тем, что неизвестные аппараты давно летают над критической инфраструктурой (водохранилища, линии электропередач, железнодорожные станции, военные объекты, полицейские управления), и ничего плохого не происходит. Однако проблема "НЛО" настолько встревожила Конгресс, что 10 декабря состоялись слушания по этому вопросу. Истина осталась где-то рядом. Представитель ФБР Роберт Уилер сообщил: у бюро мало информации о вторжениях, которые начались 18 ноября над Пикатинни, и распространились по всему штату Нью-Джерси.Поиски в Америке и Европе китайского, иранского или российского следов оказались практически безрезультатными. Задержание в ноябре близ базы космических сил Ванденберг гражданина США с китайской фамилией Чжоу никак не повлияло на декабрьскую активность таинственных дронов.Версия о космических пришельцах остается рабочей, расследование продолжается. Известный на Западе предсказатель Атос Саломе проанализировал 757 эпизодов с "НЛО", и пришел к выводу: Пентагон и правительство США работают с потусторонними существами, и скрывают правду.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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в мире, аналитика, сша, иран, китай, дональд трамп, пентагон, фбр, колумнисты