https://sputnik-georgia.ru/20241217/gruziya-vykhodit-iz-proekta-tsvetnoy-revolyutsii-kotoryy-ey-navyazyvali--politolog-291443300.html

Грузия выходит из проекта "цветной революции", который ей навязывали – политолог

Грузия выходит из проекта "цветной революции", который ей навязывали – политолог

Sputnik Грузия

Мнение политолога: "Весь мир наблюдает за тем, как Грузия в данный момент делает свой выбор, выходит из проекта "цветной революции", который ей пытались... 17.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-17T14:18+0400

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Так считает политолог, эксперт Финансового Университета при правительстве РФ Руслан Сафаров. Об этом он рассказал в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Грузия аккуратно выходит из проекта очередной "цветной революции", в который ее активно затаскивали, и российское экспертное сообщество внимательно следит за данными процессами, избегая каких-либо комментариев, чтобы не помешать данному процессу. Грузия сегодня делает очень важный выбор, и в этом вопросе ваша страна сейчас в тренде", – заявил Сафаров.В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС началась волна протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки.По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека.

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