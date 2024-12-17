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ГЖД назначила дополнительные рейсы по направлению порта Поти
ГЖД назначила дополнительные рейсы по направлению порта Поти
Sputnik Грузия
Причиной назначения рейсов стал увеличенный пассажиропоток в преддверии новогодних праздников 17.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-17T23:37+0400
2024-12-17T23:37+0400
2024-12-17T23:37+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Поти-Тбилиси 29 и 30 декабря, говорится в сообщении компании. Причиной назначения рейсов стал увеличенный пассажиропоток в преддверии новогодних праздников. Из Тбилиси поезда будут выходить в 08:50, а из Поти – в 17:15. Стоимость билета первого класса составляет 28 лари, второго класса – 16 лари. В данный момент билеты доступны лишь на дополнительные рейсы. Остальные билеты на поезда, которые должны были ехать по расписанию, раскуплены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, общество, грузинская железная дорога, поти, тбилиси
грузия, новости, экономика, общество, грузинская железная дорога, поти, тбилиси
ГЖД назначила дополнительные рейсы по направлению порта Поти
Причиной назначения рейсов стал увеличенный пассажиропоток в преддверии новогодних праздников
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Поти-Тбилиси 29 и 30 декабря, говорится в сообщении компании.
Причиной назначения рейсов стал увеличенный пассажиропоток в преддверии новогодних праздников.
Из Тбилиси поезда будут выходить в 08:50, а из Поти – в 17:15. Стоимость билета первого класса составляет 28 лари, второго класса – 16 лари.
В данный момент билеты доступны лишь на дополнительные рейсы. Остальные билеты на поезда, которые должны были ехать по расписанию, раскуплены.