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ГЖД назначила дополнительные рейсы по направлению порта Поти

ГЖД назначила дополнительные рейсы по направлению порта Поти

Sputnik Грузия

Причиной назначения рейсов стал увеличенный пассажиропоток в преддверии новогодних праздников 17.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-17T23:37+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Поти-Тбилиси 29 и 30 декабря, говорится в сообщении компании. Причиной назначения рейсов стал увеличенный пассажиропоток в преддверии новогодних праздников. Из Тбилиси поезда будут выходить в 08:50, а из Поти – в 17:15. Стоимость билета первого класса составляет 28 лари, второго класса – 16 лари. В данный момент билеты доступны лишь на дополнительные рейсы. Остальные билеты на поезда, которые должны были ехать по расписанию, раскуплены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, общество, грузинская железная дорога, поти, тбилиси