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Кобахидзе: радикальная оппозиция хочет создать проблемы в экономике Грузии
Кобахидзе: радикальная оппозиция хочет создать проблемы в экономике Грузии
Sputnik Грузия
Когда иностранец видит в Грузии имитацию войны, мотивация посетить страну и инвестировать сюда снижается, заявил премьер 17.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-17T19:40+0400
2024-12-17T19:40+0400
2024-12-17T19:40+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Радикальная оппозиция хочет создать экономике Грузии хотя бы краткосрочные проблемы, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. На фоне этого начала обесцениваться национальная валюта – лари, а также есть опасения, что это негативно отразится на поступлении инвестиций в страну и туризме. Как пояснил премьер, то же самое происходило и с курсом лари, однако курс укрепился как только стабилизировалась политическая ситуация. "То же самое произойдет и во всех остальных направлениях. Как только радикальная оппозиция прекратит саботаж, который она проводит против собственной страны, все стабилизируется", – отметил он. "Собственно, за эти дни пришлось провести небольшую интервенцию. Это то, что я могу сказать. Подробности расскажут в Нацбанке. Национальному банку удается обеспечивать стабильность курса лари даже без каких-либо существенных интервенций", – сказал Кобахидзе. В целом, как отметил премьер, в Грузии очень хорошие экономические тенденции. За первые 10 месяцев текущего года рост экономики составил 10%. По его словам, эту тенденцию надо сохранить. По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в октябре 2024 года составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2024 года составил 10%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, экономика, национальный банк грузии
Кобахидзе: радикальная оппозиция хочет создать проблемы в экономике Грузии
Когда иностранец видит в Грузии имитацию войны, мотивация посетить страну и инвестировать сюда снижается, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Радикальная оппозиция хочет создать экономике Грузии хотя бы краткосрочные проблемы, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. На фоне этого начала обесцениваться национальная валюта – лари, а также есть опасения, что это негативно отразится на поступлении инвестиций в страну и туризме.
"Это была одна из целей радикальной оппозиции – создать хотя бы краткосрочную экономическую проблему для нашей страны. Они не смогли свергнуть власть, но создали краткосрочные проблемы в экономике. Когда иностранец видит в Грузии имитацию войны, мотивация посетить нашу страну и инвестировать сюда снижается. Однако это краткосрочно", – заявил Кобахидзе.
Как пояснил премьер, то же самое происходило и с курсом лари, однако курс укрепился как только стабилизировалась политическая ситуация.
"То же самое произойдет и во всех остальных направлениях. Как только радикальная оппозиция прекратит саботаж, который она проводит против собственной страны, все стабилизируется", – отметил он.
На фоне акций протеста в Грузии нацвалюта начала резко обесцениваться. Только за шесть дней, с 28 ноября по 4 декабря, лари обесценился на 4,8%. 28 ноября, в день начала уличного протеста, обменный курс лари по отношению к доллару составлял 2,7422 GEL/$1, а уже 4 декабря лари упал до отметки 2,8746 GEL/$1. С наступлением более спокойно ситуации грузинская валюта начала укрепляться, и обменный курс лари по отношению к доллару на 17 декабря установлен в размере 2,816 GEL/$1. В целом за 20 дней, с 28 ноября, лари упал на 2,6%.
"Собственно, за эти дни пришлось провести небольшую интервенцию. Это то, что я могу сказать. Подробности расскажут в Нацбанке. Национальному банку удается обеспечивать стабильность курса лари даже без каких-либо существенных интервенций", – сказал Кобахидзе.
В целом, как отметил премьер, в Грузии очень хорошие экономические тенденции. За первые 10 месяцев текущего года рост экономики составил 10%. По его словам, эту тенденцию надо сохранить.
"У нас очень хорошие экономические показатели, и поэтому все правительство будет сосредоточено на том, чтобы не только сохранить, но и увеличить темпы экономического роста", – сказал он.
По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в октябре 2024 года составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2024 года составил 10%.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.