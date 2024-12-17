https://sputnik-georgia.ru/20241217/kobakhidze-radikalnaya-oppozitsiya-khochet-sozdat-problemy-v-ekonomike-gruzii-291446811.html

Кобахидзе: радикальная оппозиция хочет создать проблемы в экономике Грузии

Кобахидзе: радикальная оппозиция хочет создать проблемы в экономике Грузии

Sputnik Грузия

Когда иностранец видит в Грузии имитацию войны, мотивация посетить страну и инвестировать сюда снижается, заявил премьер 17.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-17T19:40+0400

2024-12-17T19:40+0400

2024-12-17T19:40+0400

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Радикальная оппозиция хочет создать экономике Грузии хотя бы краткосрочные проблемы, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. На фоне этого начала обесцениваться национальная валюта – лари, а также есть опасения, что это негативно отразится на поступлении инвестиций в страну и туризме. Как пояснил премьер, то же самое происходило и с курсом лари, однако курс укрепился как только стабилизировалась политическая ситуация. "То же самое произойдет и во всех остальных направлениях. Как только радикальная оппозиция прекратит саботаж, который она проводит против собственной страны, все стабилизируется", – отметил он. "Собственно, за эти дни пришлось провести небольшую интервенцию. Это то, что я могу сказать. Подробности расскажут в Нацбанке. Национальному банку удается обеспечивать стабильность курса лари даже без каких-либо существенных интервенций", – сказал Кобахидзе. В целом, как отметил премьер, в Грузии очень хорошие экономические тенденции. За первые 10 месяцев текущего года рост экономики составил 10%. По его словам, эту тенденцию надо сохранить. По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в октябре 2024 года составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2024 года составил 10%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, экономика, национальный банк грузии