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Легитимизация нового президента Грузии уже произошла – политолог

Легитимизация нового президента Грузии уже произошла – политолог

Sputnik Грузия

Страны-соседи Грузии своими поздравлениями признали легитимность нового президента Михаила Кавелашвили, поэтому бессмысленно говорить о том, что у пока еще... 17.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-17T16:25+0400

2024-12-17T16:25+0400

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Так считает политолог, эксперт Финансового Университета при правительстве РФ Руслан Сафаров.Об этом он рассказал в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Этого президента признали, легитимизация произошла", – заявил эксперт.Михаил Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса избирательной коллегии. Инаугурация состоится 29 декабря.Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. При этом действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси) отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети.Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.

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