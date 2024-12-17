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Легитимизация нового президента Грузии уже произошла – политолог
Легитимизация нового президента Грузии уже произошла – политолог
Sputnik Грузия
Страны-соседи Грузии своими поздравлениями признали легитимность нового президента Михаила Кавелашвили, поэтому бессмысленно говорить о том, что у пока еще... 17.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-17T16:25+0400
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Так считает политолог, эксперт Финансового Университета при правительстве РФ Руслан Сафаров.Об этом он рассказал в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Этого президента признали, легитимизация произошла", – заявил эксперт.Михаил Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса избирательной коллегии. Инаугурация состоится 29 декабря.Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. При этом действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси) отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети.Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.
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мультимедиа, видео, грузия, новости, политика, тбилиси, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, грузино-российские отношения, пресс-центр, выборы, видео
мультимедиа, видео, грузия, новости, политика, тбилиси, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, грузино-российские отношения, пресс-центр, выборы, видео
Легитимизация нового президента Грузии уже произошла – политолог
Страны-соседи Грузии своими поздравлениями признали легитимность нового президента Михаила Кавелашвили, поэтому бессмысленно говорить о том, что у пока еще действующего президента Саломе Зурабишвили есть какие-то рычаги воздействия на ситуацию
Так считает политолог, эксперт Финансового Университета при правительстве РФ Руслан Сафаров.
Об этом он рассказал в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Этого президента признали, легитимизация произошла", – заявил эксперт.
Михаил Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса избирательной коллегии. Инаугурация состоится 29 декабря.
Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. При этом действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси) отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети.
Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.