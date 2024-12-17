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Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года – новая статистика
Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года – новая статистика
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2024 года лидером является Россия 17.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-17T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2024 года снизился на 19,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 076,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2024 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 516,9 миллиона долларов – 16,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия входит в тройку стран по объему переводов в ноябреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2024 года снизились на 9,6% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 266,8 миллиона долларов.Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.В ноябре из России перечислено 29,8 миллиона долларов – 11,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в ноябре 2024 года поступило денежных переводов на 60,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ ноябре из Грузии за границу перевели 33,3 миллиона долларов, что на 5,7% больше, чем за тот же месяц 2023 года.За 11 месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 343,2 миллиона долларов, что на 6,6% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, статистика, денежные переводы
грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, статистика, денежные переводы
Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2024 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2024 года снизился на 19,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 076,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2024 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-ноябрь 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
516,9
-64,4
США
515,8
28,7
Италия
514,9
9,8
Германия
243,8
16,8
Греция
238,8
13,7
По данным Национального банка
, из России за отчетный период поступило около 516,9 миллиона долларов – 16,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Россия входит в тройку стран по объему переводов в ноябре
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2024 года снизились на 9,6% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 266,8 миллиона долларов.
Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.
Статистика денежных переводов в Грузию за ноябрь 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
50,1
21,6
Италия
45,2
4,4
Россия
29,8
-60,6
Германия
23,8
15,1
Греция
21,5
5,4
В ноябре из России перечислено 29,8 миллиона долларов – 11,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в ноябре 2024 года поступило денежных переводов на 60,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В ноябре из Грузии за границу перевели 33,3 миллиона долларов, что на 5,7% больше, чем за тот же месяц 2023 года.
За 11 месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 343,2 миллиона долларов, что на 6,6% больше, чем за тот же период 2023 года.