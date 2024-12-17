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Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года – новая статистика
Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года – новая статистика
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2024 года лидером является Россия 17.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-17T09:01+0400
2024-12-17T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2024 года снизился на 19,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 076,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2024 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 516,9 миллиона долларов – 16,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия входит в тройку стран по объему переводов в ноябреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2024 года снизились на 9,6% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 266,8 миллиона долларов.Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.В ноябре из России перечислено 29,8 миллиона долларов – 11,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в ноябре 2024 года поступило денежных переводов на 60,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ ноябре из Грузии за границу перевели 33,3 миллиона долларов, что на 5,7% больше, чем за тот же месяц 2023 года.За 11 месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 343,2 миллиона долларов, что на 6,6% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, статистика, денежные переводы
грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, статистика, денежные переводы

Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года – новая статистика

09:01 17.12.2024
© photo: Sputnik / Mikhail Kutuzov / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2024
© photo: Sputnik / Mikhail Kutuzov
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По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2024 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2024 года снизился на 19,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 076,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2024 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-ноябрь 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

Россия

516,9

-64,4

США

515,8

28,7

Италия

514,9

9,8

Германия

243,8

16,8

Греция

238,8

13,7

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 516,9 миллиона долларов – 16,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Россия входит в тройку стран по объему переводов в ноябре

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2024 года снизились на 9,6% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 266,8 миллиона долларов.
Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.
Статистика денежных переводов в Грузию за ноябрь 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

США

50,1

21,6

Италия

45,2

4,4

Россия

29,8

-60,6

Германия

23,8

15,1

Греция

21,5

5,4

В ноябре из России перечислено 29,8 миллиона долларов – 11,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в ноябре 2024 года поступило денежных переводов на 60,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В ноябре из Грузии за границу перевели 33,3 миллиона долларов, что на 5,7% больше, чем за тот же месяц 2023 года.
За 11 месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 343,2 миллиона долларов, что на 6,6% больше, чем за тот же период 2023 года.
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