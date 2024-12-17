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США анонсировали введение санкций для властей Грузии в ближайшее время

США анонсировали введение санкций для властей Грузии в ближайшее время

Sputnik Грузия

Власти США не раз заявляли, что стоят на стороне грузинского народа, и обеспокоены шагами, предпринятыми властями Грузии 17.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-17T12:32+0400

2024-12-17T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Госдепартамент США готовит новый дополнительный пакет санкций в отношении лиц, связанных с правительством Грузии и виновных в подрыве демократии, который опубликуют в ближайшие недели, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге.На фоне акций протеста в Тбилиси, вызванных решением властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, Госдеп США 30 ноября заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией, а 13 декабря были введены визовые ограничения в отношении 20 представителей власти и частных лиц. На прошлой неделе, когда США ввели 20 новых визовых ограничений против лиц, связанных с правительством и ответственных за подрыв демократии в стране, Госдеп анонсировал дополнительный пакет санкций, отметил он.По словам Миллера, сегодня он не может говорить более четко, и он еще раз выразил обеспокоенность состоянием грузинской демократии. А вот официальный Тбилиси в ответ неоднократно отмечал, что грузино-американские отношения давно нуждаются в перезагрузке, и это может произойти после того, как Дональд Трамп станет президентом США. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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