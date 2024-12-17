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В защиту православия Грузии и Украины – в Тбилиси прошел круглый стол

В защиту православия Грузии и Украины – в Тбилиси прошел круглый стол

Sputnik Грузия

Людям разной религиозной принадлежности нужно объединиться вокруг общих моральных и семейных ценностей, было заявлено на встрече 17.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-17T21:51+0400

2024-12-17T21:51+0400

2024-12-17T21:51+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Поддержка православных на Украине продолжится как в Грузии, так и других православных странах, заявили участники Круглого стола в Тбилиси на тему преследования церкви и верующих Украины. Представители грузинских общественных организаций провели совместную итоговую встречу в Тбилиси после серии публичных акций в поддержку канонической церкви и обсуждений преследования церкви и верующих Украины. Собравшиеся за круглым столом организаторы солидарности православных Грузии с украинскими православными проанализировали ситуацию, возникшую вокруг украинской церкви, а также подвели итоги своей работы за 2024 год. По его словам, людям разной религиозной принадлежности нужно объединиться вокруг общих моральных и семейных ценностей. "Тезис о том, что мы, грузины – европейцы, в свое время был вброшен сверху и подхвачен в самых вульгарных формах. На самом деле мы православные христиане и непоколебимы во Христе. Это противоречит фашистской идеологии, которую Европа навязывает всем нам, начиная с Украины. Нам надо преодолеть нашу разобщенность и объединиться вокруг наших ценностей", – отметил Ломидзе. Еще один организатор акций поддержки УПЦ в Грузии, известный журналист Заза Давитая уверен, что идет глобальная борьба против православия. По его словам, грузины должны помнить, как предки в первую очередь защищали свою веру и лишь исходя и после этого – свою землю. "Так должны поступать и мы. Будем вместе защищать святое Православие в Грузии, на Украине и везде!" – подытожил Давитаиа. Со словом выступили и другие участники круглого стола. Они также с большим интересом посмотрели видеоролик из Интернета с проповедью митрополита УПЦ Арсения (Яковенко), которое было записано несколько лет назад и касается духовного значения Афонской грузинской иконы Богоматери и православной Грузии в целом. Как известно, владыка Арсений является жертвой репрессий фашистского режима и уже много месяцев находится в тюрьме по надуманным причинам. Участники собрания еще раз с возмущением отметили этот вопиющий факт и другие аналогичные факты нарушения прав человека на Украине. Летом 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон, который запрещает деятельность Русской Православной Церкви и ее организаций, что поставило под угрозу работу УПЦ МП. Грузинские активисты считают этот шаг угрозой религиозным ценностям не только Украины, но и всего православного мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, заза давитая, гпц, обострение ситуации вокруг украины