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Вниманию автомобилистов: часть ограничений для большегрузов на дорогах Грузии снята

Вниманию автомобилистов: часть ограничений для большегрузов на дорогах Грузии снята

Sputnik Грузия

Ограничения были введены из-за снегопада, гололеда и опасности сход лавин на рядке дорог Грузии в понедельник 17.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-17T16:36+0400

2024-12-17T16:36+0400

2024-12-17T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале восстановлено, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Ограничения были введены из-за снегопада, гололеда и опасности сход лавин на рядке дорог Грузии в понедельник. На 133-162 км участке дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (транспортная развязка Сурами-Борити) восстановлено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами. На 86-106 км участка автодороги Батуми (Ангиса)-Ахалцихе (село Паксадзееби- курорт Годердзи) внутригосударственного значения восстановлено движение транспортных средств с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами). Движение других видов автотранспортных средств временно ограничено. По прогнозам синоптиков, с 16 до 19 декабря на большей части территории Грузии ожидается снег, в горных районах – метель. Высока вероятность образования лавин. На море ожидается шторм в четыре-шесть баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог