https://sputnik-georgia.ru/20241218/avtory-iz-gruzii-mogut-prinyat-uchastie-v-forume-dialog-kultur-v-peterburge-291451060.html

Авторы из Грузии могут принять участие в форуме "Диалог Культур" в Петербурге

Авторы из Грузии могут принять участие в форуме "Диалог Культур" в Петербурге

Sputnik Грузия

По традиции в Эрмитаже пройдет и фестиваль короткометражных документальных и анимационных фильмов 18.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-18T13:52+0400

2024-12-18T13:52+0400

2024-12-18T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Начался прием заявок молодых авторов на участие в Международном медиа-форуме "Диалог Культур", который пройдет в Санкт-Петербурге с 20-25 мая 2025 года, сообщили организаторы. Международный медиа-форум "Диалог Культур" при поддержке фонда "Русский мир" и Союза журналистов России пройдет в стенах Эрмитажа. Хронометраж короткометражных документальных фильмов не должен превышать 13 минут, видеороликов – 3 минуты. Фотографии (или серии фотографий – до 10 штук) необходимо отправить в полном разрешении для возможности крупноформатной выставочной печати. "Также в преддверии Форума мы открываем конкурс работ, отображающих "Диалог". Что для Вас значит это понятие? Расскажите об этом на языке видеофильма (до 1 минуты), анимации (до 30 секунд), плаката или афиши и, возможно, именно Ваша работа станет главной заставкой XIX медиафорума "Диалог культур", – говорится в сообщении. Как отметили организаторы, "Диалог Культур" уже на протяжении 18 лет объединяет представителей новых медиа и креативных индустрий в возрасте от 18 до 35 лет из России, зарубежья, предоставляя им уникальную возможность продемонстрировать оригинальные мультимедийные проекты разных стран. Кроме того, в этом году участники Форума отправятся на выездные съемки "Три дня в России" для создания собственных репортажей, видеосюжетов, фильмов о Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Петрозаводске, Архангельске и Пскове. По традиции в Эрмитаже пройдет и фестиваль короткометражных документальных и анимационных фильмов, веб-сериалов, тв-сюжетов, блогов, видеозаставок, плакатов, афиш, а также обширная фотовыставка, объединенные общей темой "Я здесь живу". Более подробная информация о Форуме, условиях участия и форме заявки размещена на сайте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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