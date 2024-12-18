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Групповое убийство таксиста в Тбилиси – суд вынес приговор третьему обвиняемому
Групповое убийство таксиста в Тбилиси – суд вынес приговор третьему обвиняемому
Sputnik Грузия
Суд признал обвиняемого виновным в умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью из корыстных побуждений 18.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-18T17:58+0400
2024-12-18T17:58+0400
2024-12-18T18:51+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Руставский городской суд учел доказательства, представленные прокуратурой, и признал подсудимого виновным в умышленном убийстве таксиста, совершенного группой лиц с особой жестокостью из корыстных побуждений, присудив 20 лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Следствием установлено, что 20 мая 2023 года в селе Марабда района Тетрицкаро обвиняемый вместе с двумя сообщниками, в том числе несовершеннолетним, нанес множественные удары по голове таксисту с целью завладеть машиной и задушил его веревкой.Чтобы замести следы, тело убитого перевезли в село Кирихло Марнеульского района и там закопали, после чего присвоили себе автомобиль убитого.Ранее суд уже признал двух обвиняемых, в том числе несовершеннолетнего, виновными по указанному уголовному делу и приговорил одного к 20 годам, а несовершеннолетнего – к 12 годам лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, убийство
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, убийство
Групповое убийство таксиста в Тбилиси – суд вынес приговор третьему обвиняемому
17:58 18.12.2024 (обновлено: 18:51 18.12.2024)
Суд признал обвиняемого виновным в умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью из корыстных побуждений
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Руставский городской суд учел доказательства, представленные прокуратурой, и признал подсудимого виновным в умышленном убийстве таксиста, совершенного группой лиц с особой жестокостью из корыстных побуждений, присудив 20 лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Следствием установлено, что 20 мая 2023 года в селе Марабда района Тетрицкаро обвиняемый вместе с двумя сообщниками, в том числе несовершеннолетним, нанес множественные удары по голове таксисту с целью завладеть машиной и задушил его веревкой.
Чтобы замести следы, тело убитого перевезли в село Кирихло Марнеульского района и там закопали, после чего присвоили себе автомобиль убитого.
Ранее суд уже признал двух обвиняемых, в том числе несовершеннолетнего, виновными по указанному уголовному делу и приговорил одного к 20 годам, а несовершеннолетнего – к 12 годам лишения свободы.