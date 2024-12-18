https://sputnik-georgia.ru/20241218/kurs-lari-dollar-291450454.html

Курс лари на среду – 2,8117 GEL/$1

Курс лари на среду – 2,8117 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0043 лари по отношению к доллару 18.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-18T09:48+0400

2024-12-18T09:48+0400

2024-12-18T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 декабря в размере 2,8117 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0043 лари по отношению к доллару.

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