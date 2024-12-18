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https://sputnik-georgia.ru/20241218/mechty-instituta-makkeyna-ne-sbudutsya--premer-gruzii-291459212.html
Мечты Института Маккейна не сбудутся – премьер Грузии
Мечты Института Маккейна не сбудутся – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Протестующие и стоящие за ними изначально рассчитывали на жертвы на протестных акциях, заявил Кобахидзе 18.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-18T20:19+0400
2024-12-18T20:19+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Мечтам НКО Институт Маккейна по поводу беспорядков в Грузии и жертв на акциях протеста не суждено сбыться, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Миссия НКО Институт Маккейна обнародовала свою оценку ситуации в Грузии, обвинив власти в насилии над протестующими. В отчете прямо сказано: "Чудо, что еще никого не убили, но этот риск возрастет, если пытки продолжатся". При этом миссия прогнозирует ухудшение политической ситуации, "если кого-то убьют руками "бандитов" правительства". По его словам, протестующие и стоящие за ними изначально рассчитывали на жертвы на протестных акциях. В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Уже 10 декабря СГБ Грузии обнародовало информацию, что огранизаторы преступных действий на акции планируют максимально повысить протестный заряд и обострить обстановку в Грузии настолько, чтобы это привело к жертвам и срыву назначенных на 14 декабря президентских выборов. По данным СГБ, гибель людей планировалось использовать для повышения убывающего протестного заряда на акциях у парламента Грузии в Тбилиси. Обострить ситуацию не удалось, и акции и до президентских выборов и после проходили мирно. Интервью Ильхама Алиева: происходящее в Грузии – битва за Кавказ&gt;&gt;Однако до 4 декабря каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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акции, акции протеста, новости, политика, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, сгб
акции, акции протеста, новости, политика, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, сгб

Мечты Института Маккейна не сбудутся – премьер Грузии

20:19 18.12.2024
© photo: SputnikПротесты оппозиции и активистов проевропейских сил на проспекте Руставели
Протесты оппозиции и активистов проевропейских сил на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2024
© photo: Sputnik
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Протестующие и стоящие за ними изначально рассчитывали на жертвы на протестных акциях, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Мечтам НКО Институт Маккейна по поводу беспорядков в Грузии и жертв на акциях протеста не суждено сбыться, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Миссия НКО Институт Маккейна обнародовала свою оценку ситуации в Грузии, обвинив власти в насилии над протестующими. В отчете прямо сказано: "Чудо, что еще никого не убили, но этот риск возрастет, если пытки продолжатся". При этом миссия прогнозирует ухудшение политической ситуации, "если кого-то убьют руками "бандитов" правительства".

"Слава богу, все завершилось не только без жертв, но и без особых осложнений. Мечтам Института Маккейна не суждено сбыться", – сказал Кобахидзе.

По его словам, протестующие и стоящие за ними изначально рассчитывали на жертвы на протестных акциях.

"Они, как видно, рассчитывали на жертвы в течение этого времени, но в итоге наша правоохранительная система за пять дней очень просто смогла противостоять системному и грубому насилию, которое мы видели на улицах Тбилиси", – сказал Кобахидзе.

В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается.
Уже 10 декабря СГБ Грузии обнародовало информацию, что огранизаторы преступных действий на акции планируют максимально повысить протестный заряд и обострить обстановку в Грузии настолько, чтобы это привело к жертвам и срыву назначенных на 14 декабря президентских выборов. По данным СГБ, гибель людей планировалось использовать для повышения убывающего протестного заряда на акциях у парламента Грузии в Тбилиси.
Обострить ситуацию не удалось, и акции и до президентских выборов и после проходили мирно.
Интервью Ильхама Алиева: происходящее в Грузии – битва за Кавказ>>
Однако до 4 декабря каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.
По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков.
С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек.
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