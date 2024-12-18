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Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политику

Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политику

Sputnik Грузия

Регулятор объяснил причины такого осторожного подхода в отношении ставки рефинансирования 18.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-18T18:19+0400

2024-12-18T18:19+0400

2024-12-18T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны – на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. Регулятор объяснил причины такого осторожного подхода в отношении ставки рефинансирования. "В том случае, если инфляционные риски не будут реализованы, и острота инфляционных рисков снизится, Нацбанк осторожными шагами продолжит снижение ставки политики до нейтрального уровня – 7%, по текущей оценке", – говорится в сообщении регулятора. По разъяснению Нацбанка, если же вновь будут выявлены факторы, действующие в направлении роста инфляционных ожиданий, может понадобиться ужесточение монетарной политики или длительное сохранение нынешней строгой позиции. Инфляционные ожидания По данным регулятора, в Грузии сохраняется инфляция ниже целевого уровня с начала 2023 года. В ноябре базовая инфляция составила 1,6%. По мнению Нацбанка, возросший потенциал производства экономики нейтрализует давление на цены, возникшее из-за высокого спроса. При этом Нацбанк отмечает, что неопределенность, выросшая на местном и глобальном уровнях, увеличивает риски, которые могут оказать давление на цены. Также увеличилось колебание цен на продовольствие и нефть на международном рынке. В частности, речь идет о росте цен на продовольственное сырье и тенденции роста цен на транспортировку. По прогнозу Нацбанка, инфляция в 2024 году сохранится ниже целевого уровня и составит в среднем 1,2%. В среднесрочном периоде она стабилизируется на уровне 3%. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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