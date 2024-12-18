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Тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы продолжится – премьер
Тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы продолжится – премьер
Sputnik Грузия
Визит Берсе в Тбилиси проходит на фоне акций протеста, вызванных решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в... 18.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы продолжится, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после встречи с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе. Берсе прибыл в Тбилиси 18 декабря. Помимо обсуждения Генсека Совета Европы с премьером Ираклием Кобахидзе намечены встречи с председателем парламента Шалвой Папуашвили, новоизбранным президентом Михаилом Кавелашвили, главой МИД Макой Бочоришвили, лидерами оппозиции и представителями гражданского общества. Официальный визит Берсе завершится 21 декабря. "Мы договорились, что тесное сотрудничество между нашей страной и Советом Европы продолжится. С 90-х годов у нас было очень тесное сотрудничество. В наших интересах, чтобы это сотрудничество продолжилось максимально активно", – сказал Кобахидзе. Глава правительства подчеркнул важность визита Алена Берсе и значительный вклад Совета Европы в реализацию реформ в Грузии и процесс европейской интеграции страны. На встрече обсудили происходящие в стране процессы. По словам премьера, он не может говорить о других деталях встречи, так как она была закрытой. При этом премьер назвал встречу дружеской и продуктивной. Визит Берсе в Тбилиси проходит на фоне непрекращающихся в Грузии с 28 ноября акций протеста, вызванных решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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акции, акции протеста, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, совет европы, шалва папуашвили, политика, новости, грузия, тбилиси
акции, акции протеста, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, совет европы, шалва папуашвили, политика, новости, грузия, тбилиси

Тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы продолжится – премьер

16:26 18.12.2024 (обновлено: 16:47 18.12.2024)
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2024
© Сourtesy of Georgian Government
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Визит Берсе в Тбилиси проходит на фоне акций протеста, вызванных решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы продолжится, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после встречи с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2024
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе
© Сourtesy of Georgian Government
Берсе прибыл в Тбилиси 18 декабря. Помимо обсуждения Генсека Совета Европы с премьером Ираклием Кобахидзе намечены встречи с председателем парламента Шалвой Папуашвили, новоизбранным президентом Михаилом Кавелашвили, главой МИД Макой Бочоришвили, лидерами оппозиции и представителями гражданского общества. Официальный визит Берсе завершится 21 декабря.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2024
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе
© Сourtesy of Georgian Government
"Мы договорились, что тесное сотрудничество между нашей страной и Советом Европы продолжится. С 90-х годов у нас было очень тесное сотрудничество. В наших интересах, чтобы это сотрудничество продолжилось максимально активно", – сказал Кобахидзе.

По словам премьера, роль генерального секретаря в этом плане особенная. "Мы уверены, что наша страна получит поддержку лично господина Алена Берсе по всем направлениям", – заявил Кобахидзе.

Глава правительства подчеркнул важность визита Алена Берсе и значительный вклад Совета Европы в реализацию реформ в Грузии и процесс европейской интеграции страны.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2024
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе
© Сourtesy of Georgian Government
На встрече обсудили происходящие в стране процессы. По словам премьера, он не может говорить о других деталях встречи, так как она была закрытой. При этом премьер назвал встречу дружеской и продуктивной.
На встрече с премьером присутствовали министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани и постоянный представитель Грузии при Совете Европы Тамар Талиашвили.
Визит Берсе в Тбилиси проходит на фоне непрекращающихся в Грузии с 28 ноября акций протеста, вызванных решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается.
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