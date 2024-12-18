Тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы продолжится – премьер
16:26 18.12.2024 (обновлено: 16:47 18.12.2024)
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе
© Сourtesy of Georgian Government
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Визит Берсе в Тбилиси проходит на фоне акций протеста, вызванных решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы продолжится, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после встречи с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе
© Сourtesy of Georgian Government
Берсе прибыл в Тбилиси 18 декабря. Помимо обсуждения Генсека Совета Европы с премьером Ираклием Кобахидзе намечены встречи с председателем парламента Шалвой Папуашвили, новоизбранным президентом Михаилом Кавелашвили, главой МИД Макой Бочоришвили, лидерами оппозиции и представителями гражданского общества. Официальный визит Берсе завершится 21 декабря.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе
© Сourtesy of Georgian Government
"Мы договорились, что тесное сотрудничество между нашей страной и Советом Европы продолжится. С 90-х годов у нас было очень тесное сотрудничество. В наших интересах, чтобы это сотрудничество продолжилось максимально активно", – сказал Кобахидзе.
По словам премьера, роль генерального секретаря в этом плане особенная. "Мы уверены, что наша страна получит поддержку лично господина Алена Берсе по всем направлениям", – заявил Кобахидзе.
Глава правительства подчеркнул важность визита Алена Берсе и значительный вклад Совета Европы в реализацию реформ в Грузии и процесс европейской интеграции страны.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе
© Сourtesy of Georgian Government
На встрече обсудили происходящие в стране процессы. По словам премьера, он не может говорить о других деталях встречи, так как она была закрытой. При этом премьер назвал встречу дружеской и продуктивной.
На встрече с премьером присутствовали министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани и постоянный представитель Грузии при Совете Европы Тамар Талиашвили.
Визит Берсе в Тбилиси проходит на фоне непрекращающихся в Грузии с 28 ноября акций протеста, вызванных решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается.