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Тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы продолжится – премьер

Тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы продолжится – премьер

Sputnik Грузия

Визит Берсе в Тбилиси проходит на фоне акций протеста, вызванных решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в... 18.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-18T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы продолжится, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после встречи с генсекретарем Совета Европы Аленом Берсе. Берсе прибыл в Тбилиси 18 декабря. Помимо обсуждения Генсека Совета Европы с премьером Ираклием Кобахидзе намечены встречи с председателем парламента Шалвой Папуашвили, новоизбранным президентом Михаилом Кавелашвили, главой МИД Макой Бочоришвили, лидерами оппозиции и представителями гражданского общества. Официальный визит Берсе завершится 21 декабря. "Мы договорились, что тесное сотрудничество между нашей страной и Советом Европы продолжится. С 90-х годов у нас было очень тесное сотрудничество. В наших интересах, чтобы это сотрудничество продолжилось максимально активно", – сказал Кобахидзе. Глава правительства подчеркнул важность визита Алена Берсе и значительный вклад Совета Европы в реализацию реформ в Грузии и процесс европейской интеграции страны. На встрече обсудили происходящие в стране процессы. По словам премьера, он не может говорить о других деталях встречи, так как она была закрытой. При этом премьер назвал встречу дружеской и продуктивной. Визит Берсе в Тбилиси проходит на фоне непрекращающихся в Грузии с 28 ноября акций протеста, вызванных решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акции, акции протеста, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, совет европы, шалва папуашвили, политика, новости, грузия, тбилиси