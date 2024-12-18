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Турция разместит военную базу в Азербайджане? Ответ Алиева

Турция разместит военную базу в Азербайджане? Ответ Алиева

Sputnik Грузия

Турция и ее военные структуры сыграли большую роль в модернизации азербайджанской армии, отметил президент Азербайджана 18.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Информационные вбросы в СМИ о якобы планах Турции разместить военную базу в Азербайджане – это политические спекуляции, в этом нет необходимости, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президент Азербайджана отметил, что сегодня "практически невозможно скрыть ни одну военную базу ни в одной точке мира", и эти сообщения носят характер "политических спекуляций". При этом Шушинская декларация о союзнических отношениях Азербайджана и Турции содержит пункт, предполагающий взаимную военную помощь в случае угрозы и в случае агрессии, отметил Алиев. "Это обязательство и Азербайджана, и Турции прийти на помощь в случае, если та или другая страна столкнется с внешней угрозой, внешней агрессией. Поэтому этот пункт декларации, по существу, делает абсолютно ненужным создание постоянных военных инфраструктур на той или иной территории", – заявил президент. Более чем 30 лет военного сотрудничества между странами, Турция и ее военные структуры сыграли большую роль в модернизации азербайджанской армии и приведении ее к высоким стандартам по боеспособности, планированию операций, анализу ситуации, потенциалу военной разведки, сообщил Алиев.Он подчеркнул, что Баку благодаря Анкаре добился "высокой степени операбельности военных операций" и поблагодарил Турцию за такое содействие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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