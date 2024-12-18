https://sputnik-georgia.ru/20241218/turtsiya-razmestit-voennuyu-bazu-v-azerbaydzhane-otvet-alieva-291452416.html
Турция разместит военную базу в Азербайджане? Ответ Алиева
Турция разместит военную базу в Азербайджане? Ответ Алиева
Sputnik Грузия
Турция и ее военные структуры сыграли большую роль в модернизации азербайджанской армии, отметил президент Азербайджана 18.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-18T10:52+0400
2024-12-18T10:52+0400
2024-12-18T11:18+0400
новости
в мире
азербайджан
дмитрий киселев
баку
ильхам алиев
турция
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/0c/284889625_0:276:3096:2018_1920x0_80_0_0_2e9844f16968549e11a4c7f5dc8844f8.jpg
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Информационные вбросы в СМИ о якобы планах Турции разместить военную базу в Азербайджане – это политические спекуляции, в этом нет необходимости, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президент Азербайджана отметил, что сегодня "практически невозможно скрыть ни одну военную базу ни в одной точке мира", и эти сообщения носят характер "политических спекуляций". При этом Шушинская декларация о союзнических отношениях Азербайджана и Турции содержит пункт, предполагающий взаимную военную помощь в случае угрозы и в случае агрессии, отметил Алиев. "Это обязательство и Азербайджана, и Турции прийти на помощь в случае, если та или другая страна столкнется с внешней угрозой, внешней агрессией. Поэтому этот пункт декларации, по существу, делает абсолютно ненужным создание постоянных военных инфраструктур на той или иной территории", – заявил президент. Более чем 30 лет военного сотрудничества между странами, Турция и ее военные структуры сыграли большую роль в модернизации азербайджанской армии и приведении ее к высоким стандартам по боеспособности, планированию операций, анализу ситуации, потенциалу военной разведки, сообщил Алиев.Он подчеркнул, что Баку благодаря Анкаре добился "высокой степени операбельности военных операций" и поблагодарил Турцию за такое содействие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
азербайджан
баку
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/0c/284889625_340:224:2772:2048_1920x0_80_0_0_79af7c74689e1a723d0a4c364831fbc9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, в мире, азербайджан, дмитрий киселев, баку, ильхам алиев, турция
новости, в мире, азербайджан, дмитрий киселев, баку, ильхам алиев, турция
Турция разместит военную базу в Азербайджане? Ответ Алиева
10:52 18.12.2024 (обновлено: 11:18 18.12.2024)
Турция и ее военные структуры сыграли большую роль в модернизации азербайджанской армии, отметил президент Азербайджана
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Информационные вбросы в СМИ о якобы планах Турции разместить военную базу в Азербайджане – это политические спекуляции, в этом нет необходимости, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Если коротко – не нужна. Если чуть-чуть расширить мой ответ с учетом того, что время от времени такая информация появляется в определенных медиа, то я должен сказать, что потребности в этом нет", – сказал Алиев в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Президент Азербайджана отметил, что сегодня "практически невозможно скрыть ни одну военную базу ни в одной точке мира", и эти сообщения носят характер "политических спекуляций".
При этом Шушинская декларация о союзнических отношениях Азербайджана и Турции содержит пункт, предполагающий взаимную военную помощь в случае угрозы и в случае агрессии, отметил Алиев.
"Это обязательство и Азербайджана, и Турции прийти на помощь в случае, если та или другая страна столкнется с внешней угрозой, внешней агрессией. Поэтому этот пункт декларации, по существу, делает абсолютно ненужным создание постоянных военных инфраструктур на той или иной территории", – заявил президент.
Более чем 30 лет военного сотрудничества между странами, Турция и ее военные структуры сыграли большую роль в модернизации азербайджанской армии и приведении ее к высоким стандартам по боеспособности, планированию операций, анализу ситуации, потенциалу военной разведки, сообщил Алиев.
Он подчеркнул, что Баку благодаря Анкаре добился "высокой степени операбельности военных операций" и поблагодарил Турцию за такое содействие.