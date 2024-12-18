https://sputnik-georgia.ru/20241218/v-gruzii-uzhe-zaregistrirovano-382-inoagenta-291450762.html
В Грузии уже зарегистрировано 382 "иноагента"
В Грузии уже зарегистрировано 382 "иноагента"
Sputnik Грузия
На данный момент регистрироваться отказывается 16 медиаорганизаций и 120 НПО 18.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-18T10:52+0400
2024-12-18T10:52+0400
2024-12-18T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. В Реестре организаций, проводящих интересы иностранных сил, зарегистрированы 382 некоммерческие организации. Регистрироваться в специальном реестре и ежегодно заполнять финансовую декларацию должны НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент регистрироваться отказывается 16 медиаорганизаций и 120 НПО. Они обжаловали закон в Европейском суде по правам человека. Финансируемые из-за рубежа организации заполняют при регистрации ряд документов. Документы касаются общей информации о доходах и расходов, их источников и целей, а также фактического финансового положения. Резонансный закон Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, был принят и вступил в силу 3 июня 2024 года. Власти Грузии обосновали его принятие желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Сразу после принятия т. н. закона об "иноагентах" ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, закон об "иноагентах", национальное агентство публичного реестра
грузия, новости, общество, закон об "иноагентах", национальное агентство публичного реестра
В Грузии уже зарегистрировано 382 "иноагента"
На данный момент регистрироваться отказывается 16 медиаорганизаций и 120 НПО
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. В Реестре организаций, проводящих интересы иностранных сил, зарегистрированы 382 некоммерческие организации.
Регистрироваться в специальном реестре и ежегодно заполнять финансовую декларацию должны НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
На данный момент идет регистрация организаций, подавших заявки добровольно. Добровольно заявку на регистрацию в установленные законом сроки подали 476 финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ.
На данный момент регистрироваться отказывается 16 медиаорганизаций и 120 НПО. Они обжаловали закон в Европейском суде по правам человека.
Финансируемые из-за рубежа организации заполняют при регистрации ряд документов. Документы касаются общей информации о доходах и расходов, их источников и целей, а также фактического финансового положения.
Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, был принят и вступил в силу 3 июня 2024 года.
Власти Грузии обосновали его принятие желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью", и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.
Сразу после принятия т. н. закона об "иноагентах" ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС.