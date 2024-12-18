https://sputnik-georgia.ru/20241218/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-gruzovikov-k-granitse-s-rossiey-ogranicheno-291453143.html

Верхний Ларс сегодня: движение грузовиков к границе с Россией ограничено

Верхний Ларс сегодня: движение грузовиков к границе с Россией ограничено

Sputnik Грузия

Ограничения для автомобилистов введены из-за снегопада и гололеда 18.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-18T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом из-за снегопада и гололеда временно ограничено на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста)-Коби свободно. По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участке Степанцминда-Ларс будет осуществляться в беспрерывном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, гудаури