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Верхний Ларс сегодня: движение грузовиков к границе с Россией ограничено
Верхний Ларс сегодня: движение грузовиков к границе с Россией ограничено
Sputnik Грузия
Ограничения для автомобилистов введены из-за снегопада и гололеда 18.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом из-за снегопада и гололеда временно ограничено на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста)-Коби свободно. По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участке Степанцминда-Ларс будет осуществляться в беспрерывном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, гудаури
Верхний Ларс сегодня: движение грузовиков к границе с Россией ограничено
12:22 18.12.2024 (обновлено: 13:06 18.12.2024)
Ограничения для автомобилистов введены из-за снегопада и гололеда
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом из-за снегопада и гололеда временно ограничено на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста)-Коби свободно.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участке Степанцминда-Ларс будет осуществляться в беспрерывном режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.