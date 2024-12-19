https://sputnik-georgia.ru/20241219/dvizhenie-dlya-bolshegruzov-k-granitse-gruzii-s-armeniey-zaprescheno-291467693.html

Движение для большегрузов к границе Грузии с Арменией запрещено

Движение для большегрузов к границе Грузии с Арменией запрещено

Sputnik Грузия

Ограничения для автомобилистов введены из-за метели и сильного снегопада 19.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Движение автотранспортных средств с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Ахалцихе-Ниноцминда (90-112 км) дороги международного значения Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к грузино-армянской границе, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Ограничения введены из-за метели и сильного снегопада в Ахалцихском районе (регион Самцхе-Джавахети). Движение других автотранспортных средств на указанном участке дороги свободно. Также движение всех видов транспорта осуществляется в обычном режиме на 1-89 км участка дороги Ахалцихе-Ниноцминда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, самцхе-джавахети, армения