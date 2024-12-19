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Движение для большегрузов к границе Грузии с Арменией запрещено
Движение для большегрузов к границе Грузии с Арменией запрещено
Sputnik Грузия
Ограничения для автомобилистов введены из-за метели и сильного снегопада 19.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-19T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Движение автотранспортных средств с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Ахалцихе-Ниноцминда (90-112 км) дороги международного значения Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к грузино-армянской границе, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Ограничения введены из-за метели и сильного снегопада в Ахалцихском районе (регион Самцхе-Джавахети). Движение других автотранспортных средств на указанном участке дороги свободно. Также движение всех видов транспорта осуществляется в обычном режиме на 1-89 км участка дороги Ахалцихе-Ниноцминда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, самцхе-джавахети, армения
грузия, новости, самцхе-джавахети, армения
Движение для большегрузов к границе Грузии с Арменией запрещено
11:01 19.12.2024 (обновлено: 11:03 19.12.2024)
Ограничения для автомобилистов введены из-за метели и сильного снегопада
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Движение автотранспортных средств с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Ахалцихе-Ниноцминда (90-112 км) дороги международного значения Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к грузино-армянской границе, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
Ограничения введены из-за метели и сильного снегопада в Ахалцихском районе (регион Самцхе-Джавахети). Движение других автотранспортных средств на указанном участке дороги свободно.
Также движение всех видов транспорта осуществляется в обычном режиме на 1-89 км участка дороги Ахалцихе-Ниноцминда.