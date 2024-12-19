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Елки не трогать: в Грузии перед Новым годом ужесточили надзор над вырубкой
Елки не трогать: в Грузии перед Новым годом ужесточили надзор над вырубкой
Sputnik Грузия
В Грузии продавать законно можно только елки, которые выращиваются специально для продажи или у себя дома 19.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-19T19:37+0400
2024-12-19T19:37+0400
2024-12-19T19:37+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Ужесточен контроль за вырубкой, транспортировкой и продажей хвойных деревьев перед Новым годом, сообщает Департамент по надзору за окружающей средой. Живая елка является неотъемлемой частью Нового года. В Грузии уже более 10 лет проходит кампания против вырубки елок. Жителей призывают покупать елки в горшках, а после их высаживать во дворах. Однако на новогодних рынках все еще можно купить живую елку на подставке или ветки. По данным департамента, в рамках ужесточения надзора планируется контролировать леса в регионах и рынки в Тбилиси, где перед Новым годом продаются елки и их ветви. Штраф за нарушение правил вырубки, транспортировки или реализации составляет 2 тысячи лари в первый раз, 5 тысяч лари – в случае повторного нарушения. При выплате штрафа придется возместить и ущерб, нанесенный окружающей среде. Если же ущерб составит более 1 тысячи лари – возбуждается уголовное дело. В случае уголовного дела, в зависимости от квалификации, нарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 8 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, новогодняя елка, новый год
грузия, новости, общество, новогодняя елка, новый год
Елки не трогать: в Грузии перед Новым годом ужесточили надзор над вырубкой
В Грузии продавать законно можно только елки, которые выращиваются специально для продажи или у себя дома
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Ужесточен контроль за вырубкой, транспортировкой и продажей хвойных деревьев перед Новым годом, сообщает Департамент по надзору за окружающей средой.
Живая елка является неотъемлемой частью Нового года. В Грузии уже более 10 лет проходит кампания против вырубки елок. Жителей призывают покупать елки в горшках, а после их высаживать во дворах. Однако на новогодних рынках все еще можно купить живую елку на подставке или ветки.
По данным департамента, в рамках ужесточения надзора планируется контролировать леса в регионах и рынки в Тбилиси, где перед Новым годом продаются елки и их ветви.
В Грузии продавать законно можно только елки, которые выращиваются специально для продажи или у себя дома. Также допустима продажа импортированных елок. На продажу и транспортировку хвойных деревьев необходимы специальные документы, в том числе справка о происхождении деревьев, выдаваемая муниципалитетом.
Штраф за нарушение правил вырубки, транспортировки или реализации составляет 2 тысячи лари в первый раз, 5 тысяч лари – в случае повторного нарушения. При выплате штрафа придется возместить и ущерб, нанесенный окружающей среде.
Если же ущерб составит более 1 тысячи лари – возбуждается уголовное дело. В случае уголовного дела, в зависимости от квалификации, нарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 8 лет.