https://sputnik-georgia.ru/20241219/elki-ne-trogat-v-gruzii-pered-novym-godom-uzhestochili-nadzor-nad-vyrubkoy-291474757.html

Елки не трогать: в Грузии перед Новым годом ужесточили надзор над вырубкой

Елки не трогать: в Грузии перед Новым годом ужесточили надзор над вырубкой

Sputnik Грузия

В Грузии продавать законно можно только елки, которые выращиваются специально для продажи или у себя дома 19.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-19T19:37+0400

2024-12-19T19:37+0400

2024-12-19T19:37+0400

грузия

новости

общество

новогодняя елка

новый год

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262327598_0:3:1193:674_1920x0_80_0_0_84c7fa77bea92b8bb1157350651f6bae.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Ужесточен контроль за вырубкой, транспортировкой и продажей хвойных деревьев перед Новым годом, сообщает Департамент по надзору за окружающей средой. Живая елка является неотъемлемой частью Нового года. В Грузии уже более 10 лет проходит кампания против вырубки елок. Жителей призывают покупать елки в горшках, а после их высаживать во дворах. Однако на новогодних рынках все еще можно купить живую елку на подставке или ветки. По данным департамента, в рамках ужесточения надзора планируется контролировать леса в регионах и рынки в Тбилиси, где перед Новым годом продаются елки и их ветви. Штраф за нарушение правил вырубки, транспортировки или реализации составляет 2 тысячи лари в первый раз, 5 тысяч лари – в случае повторного нарушения. При выплате штрафа придется возместить и ущерб, нанесенный окружающей среде. Если же ущерб составит более 1 тысячи лари – возбуждается уголовное дело. В случае уголовного дела, в зависимости от квалификации, нарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 8 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, новогодняя елка, новый год