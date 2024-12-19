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Этап Кубка мира по могулу стартует на горнолыжном курорте Грузии
Этап Кубка мира по могулу стартует на горнолыжном курорте Грузии
Sputnik Грузия
Соревнование по могулу пройдет на горе Кохта, которая признана FIS самой длинной трассой в мире для данной дисциплины 19.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-19T22:44+0400
2024-12-19T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Горнолыжный курорт Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети) 20-21 декабря примет этап Кубка мира по могулу – спуску на горных лыжах по бугристому склону, организованный Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщили в пресс-службе Минэкономики Грузии. В Грузию приедет 91 спортсмен из 19 стран мира: США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Китая, Испании, Италии, Германии, Чехии, Финляндии, Швеции, Франции, Австралии, Ирландии, Японии, Казахстана, Южной Кореи и ЮАР. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на Eurosport. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Грузии, Министерства экономики и устойчивого развития, ООО "Агентство развития горных трасс" (МТА) и организации Федерации лыжного спорта. От Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в организационных процессах соревнований в этом году примет участие директор соревнований Андреа Ринальди. После проведения в 2023 году в Бакуриани чемпионата мира по фристайлу, сноуборду и фриски решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) курорты Грузии (Гудаури и Бакуриани) были включены в постоянный календарь мест, где каждый год будут проходить этапы Кубка мира. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оценила соревнования на самом высоком уровне как с точки зрения инфраструктуры, так и организации. Мероприятия освещались на Eurosport и других международных медиа-платформах, общая аудитория которых составила 50 миллионов человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, международная федерация лыжного спорта, бакуриани
спорт, новости, грузия, международная федерация лыжного спорта, бакуриани
Этап Кубка мира по могулу стартует на горнолыжном курорте Грузии
Соревнование по могулу пройдет на горе Кохта, которая признана FIS самой длинной трассой в мире для данной дисциплины
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Горнолыжный курорт Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети) 20-21 декабря примет этап Кубка мира по могулу – спуску на горных лыжах по бугристому склону, организованный Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщили в пресс-службе Минэкономики Грузии.
В Грузию приедет 91 спортсмен из 19 стран мира: США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Китая, Испании, Италии, Германии, Чехии, Финляндии, Швеции, Франции, Австралии, Ирландии, Японии, Казахстана, Южной Кореи и ЮАР.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на Eurosport.
Соревнование по могулу пройдет на горе Кохта, которая признана Международной федерацией лыжного спорта самой длинной трассой в мире для данной дисциплины. Трасса Кохта расположена на высоте 1170-2270 метров над уровнем моря.
Мероприятие пройдет при поддержке правительства Грузии, Министерства экономики и устойчивого развития, ООО "Агентство развития горных трасс" (МТА) и организации Федерации лыжного спорта.
От Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в организационных процессах соревнований в этом году примет участие директор соревнований Андреа Ринальди.
После проведения в 2023 году в Бакуриани чемпионата мира по фристайлу, сноуборду и фриски решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) курорты Грузии (Гудаури и Бакуриани) были включены в постоянный календарь мест, где каждый год будут проходить этапы Кубка мира.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оценила соревнования на самом высоком уровне как с точки зрения инфраструктуры, так и организации. Мероприятия освещались на Eurosport и других международных медиа-платформах, общая аудитория которых составила 50 миллионов человек.