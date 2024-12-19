https://sputnik-georgia.ru/20241219/gruziya-prisoedinilas-k-konventsii-ob-uproschenii-formalnostey-v-torgovle-tovarami-291475462.html

Грузия присоединилась к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами

Грузия присоединилась к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами

Sputnik Грузия

Конвенция предполагает введение единых кодов товаров для таможенного декларирования 19.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-19T21:46+0400

2024-12-19T21:46+0400

2024-12-19T21:46+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия присоединилась к международной Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами, говорится в соответствующем постановлении правительства Грузии, опубликованном на сайте Законодательного вестника. Правительство обязало МИД Грузии сообщить президенту и парламенту о присоединении к Конвенции и сообщить Генеральному секретариату Совета Европейского Союза о завершении всех внутригосударственных процедур для вступления этой Конвенции в силу. Конвенция предполагает введение единых кодов товаров для таможенного декларирования. Кроме того, в целях обеспечения бесперебойного функционирования торговли между сторонами и содействия выявлению любых нарушений или правонарушений, таможенные органы заинтересованных стран по запросу или, если они считают, что это будет в интересах другой стороны, по собственной инициативе предоставляют друг другу всю имеющуюся информацию, включая административные отчеты и заключения, представляющую интерес для надлежащего осуществления настоящей Конвенции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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