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Грузия присоединилась к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами
Грузия присоединилась к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами
Sputnik Грузия
Конвенция предполагает введение единых кодов товаров для таможенного декларирования 19.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-19T21:46+0400
2024-12-19T21:46+0400
2024-12-19T21:46+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия присоединилась к международной Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами, говорится в соответствующем постановлении правительства Грузии, опубликованном на сайте Законодательного вестника. Правительство обязало МИД Грузии сообщить президенту и парламенту о присоединении к Конвенции и сообщить Генеральному секретариату Совета Европейского Союза о завершении всех внутригосударственных процедур для вступления этой Конвенции в силу. Конвенция предполагает введение единых кодов товаров для таможенного декларирования. Кроме того, в целях обеспечения бесперебойного функционирования торговли между сторонами и содействия выявлению любых нарушений или правонарушений, таможенные органы заинтересованных стран по запросу или, если они считают, что это будет в интересах другой стороны, по собственной инициативе предоставляют друг другу всю имеющуюся информацию, включая административные отчеты и заключения, представляющую интерес для надлежащего осуществления настоящей Конвенции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, торговля
новости, грузия, экономика, торговля
Грузия присоединилась к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами
Конвенция предполагает введение единых кодов товаров для таможенного декларирования
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия присоединилась к международной Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами, говорится в соответствующем постановлении правительства Грузии, опубликованном на сайте Законодательного вестника.
Правительство обязало МИД Грузии сообщить президенту и парламенту о присоединении к Конвенции и сообщить Генеральному секретариату Совета Европейского Союза о завершении всех внутригосударственных процедур для вступления этой Конвенции в силу.
Конвенция устанавливает меры по упрощению формальностей в торговле товарами между Сообществом и странами ЕАСТ, а также между самими странами ЕАСТ, в частности, путем введения единого административного документа, который должен использоваться для любой процедуры при экспорте, импорте и для общей процедуры транзита, применяемой к торговле между сторонам, независимо от вида и происхождения товаров.
Конвенция предполагает введение единых кодов товаров для таможенного декларирования.
Кроме того, в целях обеспечения бесперебойного функционирования торговли между сторонами и содействия выявлению любых нарушений или правонарушений, таможенные органы заинтересованных стран по запросу или, если они считают, что это будет в интересах другой стороны, по собственной инициативе предоставляют друг другу всю имеющуюся информацию, включая административные отчеты и заключения, представляющую интерес для надлежащего осуществления настоящей Конвенции.