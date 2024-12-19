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Илия II: дай Господь мира, единства и процветания Грузии

Илия II: дай Господь мира, единства и процветания Грузии

Sputnik Грузия

Николай Чудотворец считается одним из покровителей Грузинской православной церкви 19.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-19T20:41+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

день святого николая чудотворца

святой николай чудотворец

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II пожелал верующим мира, единства и процветания в день поминовения одного из самых почитаемых в стране святых – Николая Чудотворца, текст поздравления опубликовала патриархия. Николай Чудотворец – один из самых почитаемых грузинами святых. Праздничные службы прошли во всех действующих церквях страны. Святой считается одним из покровителей Грузинской православной церкви. Только в Тбилиси насчитывается пять храмов, посвященных Чудотворцу. "Поздравляю всех с днем поминовения великого святого и выдающегося покровителя Грузинской Церкви Николая Чудотворца. Да не иссякнет милость его и святых Иоанна Дамаскина, святой Варвары и достойного Саввы Освященного для каждого из вас и всей Грузии. Дай Господь единства, мира и процветания нашей стране", – говорится в поздравительном тексте Патриарха. Николай Чудотворец Родился будущий святой в 270 году в благочестивой семье в Ликийском городе Патары (ныне территория Турции). По преданию, Чудотворец появился на свет благодаря молитве родителей, долгое время не имевших детей. Николай еще с детства посвятил себя полностью вере. Повзрослев, он стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем был его дядя, епископ Николай Патарский. Святитель еще при жизни прославился многими чудесами. Молитвой спас город Миры от страшного голода, помогал морякам на тонущих суднах, выводил неправедно осужденных из тюрем и так далее. Дожив до глубокой старости, святой Николай мирно скончался в 345-351 году. Точная дата смерти Чудотворца неизвестна. День Николая Чудотворца по церковному календарю отмечают дважды в год: день поминовения святого Николая Чудотворца – 19 декабря и 22 мая – праздник перенесения мощей архиепископа Мир Ликийских в итальянский город Бар (Бари) в 1087-м, где они почивают и поныне. В этот день именины отмечают все Николаи (Николозы).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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религия , грузия, новости, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii, день святого николая чудотворца, святой николай чудотворец