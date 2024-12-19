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Путин предложил эксперимент с "Орешником"

Путин предложил эксперимент с "Орешником"

Sputnik Грузия

Президент России предлагает Западу выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить туда все системы ПВО и ПРО и следить за действиями "Орешника" 19.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-19T16:31+0400

2024-12-19T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Гиперзвуковая ракета "Орешник" – это современное новое оружие, и шансов сбить ее у американских систем ПВО нет, сказал президент России Владимир Путин на Прямой линии и большой пресс-конференции. Напомним, в ноябре в ответ на удары ВСУ по территории РФ с применением западного оружия, Россия нанесла удар по предприятию ВПК в Днепропетровске "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Путин ранее заявлял, что в ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и союзников.По словам Путина, это современные и эффективные комплексы, способные преодолеть ПВО и ПРО вероятного противника. В частности, если взять размещенные американцами системы ПРО в Румынии и Польше, то максимальная дальность перехвата этих ракет составляет 1 тыс. километров, а высота – 500 км. Речь идет о размещенных в Польше системах. Однако дальность "Орешника" больше. И если он будет установлен за 2 тыс. километров от зоны перехвата, то противоракеты, расположенные на территории Польши, их просто не достанут.Путин полагает, что будет полезно и интересно понаблюдать за этой "дуэлью" как для России, так и для США.Ситуация в зоне СВОСитуация в зоне специальной военной операции кардинально меняется, заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии и большой пресс-конференции.По его словам, такие успехи объясняются, в первую очередь, тем, что в прошлом году противник предпринял безуспешные попытки наступления, ему был нанесен огромный урон в технике и живой силе. Потом сама российская армия начала движение вперед. Боевые действия – сложная вещь, поэтому сложно загадывать наперед, но РФ движется к решению своих первостепенных задач, заверил Путин.Касаясь обстановки в Курской области, президент РФ подчеркнул, что у него есть представление по поводу сроков, когда ВСУ будут выбиты оттуда, но конкретную дату он назвать не может."Ребята воюют, прямо сейчас идет бой, мы их точно выбьем, но о конкретной дате сказать не могу, хотя представляю, есть же планы", – заметил Путин.Российский лидер поблагодарил бойцов за героизм и самоотверженность, а также сообщил, что недавно военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота подарили ему копию боевого знамени своего подразделения. Путин взял подарок с собой и попросил развернуть его в зале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, владимир путин, польша, киев, румыния, обострение ситуации вокруг украины