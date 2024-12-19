https://sputnik-georgia.ru/20241219/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-v-napravlenii-rossii-i-armenii---poslednie-novosti-291469532.html

Ситуация на дорогах Грузии в направлении России и Армении – последние новости

Ситуация на дорогах Грузии в направлении России и Армении – последние новости

Sputnik Грузия

Из-за непогоды в Грузии периодически вводят ограничения на передвижение автомобилей 19.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-19T13:47+0400

2024-12-19T13:47+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Движение легковых автомобилей восстановлено на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, для грузовиков запрет все еще действует, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. По данным Национального агентства окружающей среды, движение на участках Гудаури (Поста)-Коби и Степанцминда-Ларс осуществляется в беспрерывном режиме. На участке Гудаури (Поста)-Коби разрешено движение автотранспорта через второй, третий, четвертый и пятый противолавинный тоннели, при этом движение по объездным дорогам указанных тоннелей запрещено. По объездной дороге первого тоннеля разрешено движение легковых автомобилей, движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами запрещено. На дороге Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к границе Грузии с Арменией, восстановлено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Движение легковых автомобилей осуществляется в обычном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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