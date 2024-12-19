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Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за ноябрь
Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за ноябрь
Sputnik Грузия
Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 17%, а старых квартир – упали на 7% 19.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-19T09:48+0400
2024-12-19T09:48+0400
2024-12-19T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в ноябре 2024 года вырос на 11% по сравнению с ноябрем 2023 года – продано 3,7 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно исследованию организации, за отчетный период объем рынка увеличился на 20% и составил до 264 млн долларов. Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 17%, а старых квартир – упали на 7%. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 5% в спальных районах, на 17% – в центре, а рядом с центром – на 18%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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недвижимость в тбилиси, недвижимость, недвижимость в грузии, грузия, экономика, новости, тбилиси
недвижимость в тбилиси, недвижимость, недвижимость в грузии, грузия, экономика, новости, тбилиси
Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за ноябрь
Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 17%, а старых квартир – упали на 7%
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в ноябре 2024 года вырос на 11% по сравнению с ноябрем 2023 года – продано 3,7 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно исследованию
организации, за отчетный период объем рынка увеличился на 20% и составил до 264 млн долларов.
Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 17%, а старых квартир – упали на 7%.
"В новостройках в столице Грузии в прошлом месяце средневзвешенная цена квартир выросла на 10% в спальных районах, а в центре и рядом с центром фиксируется рост в 6% и 5% соответственно", – говорится в обзоре.
В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 5% в спальных районах, на 17% – в центре, а рядом с центром – на 18%.