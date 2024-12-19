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СВО: почему погиб российский генерал войск РХБЗ

СВО: почему погиб российский генерал войск РХБЗ

Sputnik Грузия

США и альянс стремятся компенсировать технологическое отставание в области вооружений геополитической подлостью и коварством, но это не поможет сохранить... 19.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-19T13:51+0400

2024-12-19T13:51+0400

2024-12-19T13:51+0400

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Задержан основной исполнитель теракта в Москве 17 декабря, и вскоре станут известны имена организаторов из СБУ. За спинами этих марионеток невозможно спрятать "уши" заказчика – ЦРУ США. Основной мотив убийства российского военачальника – квалифицированное и убедительное разоблачение Игорем Кирилловым опасной для всего мира деятельности биолабораторий Пентагона на Украине и в других регионах.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 декабря назвала смешным заявление госдепа США о непричастности к убийству генерала Игоря Кириллова. Дистанцировался от теракта и Пентагон: "Мы не имеем к этому отношения. Мы не поддерживаем таких действий". Будто бы не армия США в январе 2020 года убила террористическим ударом командующего силами спецназначения ВС Ирана генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада – по распоряжению президента Дональда Трампа.За день до теракта в Москве украинская СБУ бездоказательно обвинила российского военачальника в преступной деятельности и ответственности за "массовое применение запрещенного химического оружия" на Украине. Напомню, Россия еще осенью 2017 года полностью уничтожила свой арсенал химического оружия – 40 тысяч тонн. Всем известно, что американские специалисты в Киеве с начала 2000-х годов трансформировали СБУ и ГУР в интересах Вашингтона, что в ходе СВО "европейскими ДРГ" на территории России управляет ЦРУ. На заказчика указывают даже обещанные исполнителю теракта в Москве 100 тысяч долларов США – не евро и не гривен. Вместе с тем, американские официальные лица отметили, что "генерал Кириллов не был ключевым командиром и не играл важной роли в войне".Здесь нет противоречия. Генерал Игорь Кириллов командовал войсками РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты ВС России), системно анализировал военно-биологическую деятельность США, разоблачал опасные для всего мира эксперименты биолабораторий Пентагона на Украине и в других странах.Если завтра войнаГенерал Кириллов академически, с цифрами и фактами доказал бесчеловечную сущность военно-биологической программы США. Ранее рассказал, как высшие должностные лица в Вашингтоне, включая экс-директора ЦРУ Джину Хаспел, министра здравоохранения Алекса Азара, советника Белого дома Энтони Фаучи, намеренно препятствовали расследованию причин пандемии COVID-19 и манипулировали общественным мнением. Позднее сообщил о подготовке Пентагона к новым пандемиям – поиске смертельно опасных мутаций вирусов.Беспрецедентное убийство высокопоставленного военачальника в Москве имеет не только "РХБЗ-измерение". В ходе спецоперации на украинском ТВД Пентагон и ЦРУ отрабатывают стратегию, тактические и технологические приемы прямого военного конфликта с РФ. Появление российского и китайского гиперзвукового оружия заставили отстающую в этой области Америку расстаться с иллюзией технологической исключительности. И все же Пентагон не отправил на свалку истории концепцию "быстрого глобального удара", то есть неядерного стратегического поражения любого противника – в течение одного часа. Американцы стремятся создать современные (гиперзвуковые) комплексы, интегрировать в Prompt global strike компоненты многодоменных операций.Элементы начала полномасштабной войны диверсионными методами (в столице противника) 17 декабря отработаны руками украинских марионеток и "человеко-дронов". Однако опыт СБУ может пригодиться Пентагону и ЦРУ, ведь самокаты и мобильный интернет в Москве и Тегеране – в обозримом будущем не исчезнут. Между прочим, в Пекине и Париже аренда электросамокатов запрещена, а приобрести сим-карту там достаточно проблематично (возле метро не раздают). По определению российского аналитика Сергея Маркова, "цифровые сервисы становятся идеальным пространством для конвейера террористических атак".Если убийство российского военачальника в Москве "в семи километрах к юго-востоку от Кремля" имело целью "посеять страх среди российских военных чиновников и сотрудников сил безопасности", достигнутый результат противоположен. Возмездие всем участникам, организаторам и заказчикам теракта гарантировано, без срока давности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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в мире, россия, колумнисты, украина, москва, сша, мария захарова, дональд трамп, сбу, цру, пентагон