https://sputnik-georgia.ru/20241219/v-tsik-gruzii-idet-reorganizatsiya-pervye-resheniya-291461872.html

В ЦИК Грузии идет реорганизация: первые решения

В ЦИК Грузии идет реорганизация: первые решения

Sputnik Грузия

ЦИК принял решение сократить штат с 118 до 103 человек 19.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-19T09:01+0400

2024-12-19T09:01+0400

2024-12-19T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии объявила о реорганизации в связи с переходом на электронную систему выборов, обеспечением большей эффективности работы и началом сокращение штата. Электронная система выборов, которая подразумевает автоматический подсчет голосов и электронную регистрацию избирателей, впервые масштабно была использована в Грузии во время парламентских выборов 26 октября. По такой же системе пройдут выборы в органы местной власти осенью 2025 года. В связи с новшествами, ЦИК на заседании 17 декабря принял решение сократить штат с 118 до 103 человек. "Этот шаг напрямую связан со следующей фазой институционального развития и ставит целью обеспечение эффективного управления", – отмечается в заявлении. ЦИК отмечает, что за ее реорганизацией стоят институциональные нужды, и при найме кадров комиссия руководствуется только компетенцией и профессионализмом сотрудников. Выборы в органы местной власти – мэров городов и районов, а также депутатов собраний (сакребуло) пройдут в октябре 2025 года. Эти выборы масштабнее, нежели парламентские, так как мэры и депутаты каждого из 64 городов или районов избираются по отдельности, каждый в границах своего муниципалитета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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