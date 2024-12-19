https://sputnik-georgia.ru/20241219/v-tsik-gruzii-idet-reorganizatsiya-pervye-resheniya-291461872.html
В ЦИК Грузии идет реорганизация: первые решения
В ЦИК Грузии идет реорганизация: первые решения
Sputnik Грузия
ЦИК принял решение сократить штат с 118 до 103 человек 19.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-19T09:01+0400
2024-12-19T09:01+0400
2024-12-19T09:01+0400
выборы
местные выборы
местные выборы
выборы в местные органы власти в грузии
грузия
новости
политика
цик грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_976eedffbd300d33e3b54fe0480bc13f.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии объявила о реорганизации в связи с переходом на электронную систему выборов, обеспечением большей эффективности работы и началом сокращение штата. Электронная система выборов, которая подразумевает автоматический подсчет голосов и электронную регистрацию избирателей, впервые масштабно была использована в Грузии во время парламентских выборов 26 октября. По такой же системе пройдут выборы в органы местной власти осенью 2025 года. В связи с новшествами, ЦИК на заседании 17 декабря принял решение сократить штат с 118 до 103 человек. "Этот шаг напрямую связан со следующей фазой институционального развития и ставит целью обеспечение эффективного управления", – отмечается в заявлении. ЦИК отмечает, что за ее реорганизацией стоят институциональные нужды, и при найме кадров комиссия руководствуется только компетенцией и профессионализмом сотрудников. Выборы в органы местной власти – мэров городов и районов, а также депутатов собраний (сакребуло) пройдут в октябре 2025 года. Эти выборы масштабнее, нежели парламентские, так как мэры и депутаты каждого из 64 городов или районов избираются по отдельности, каждый в границах своего муниципалитета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3d101aa9f215fd9162f0897a00c74a5c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
выборы, местные выборы, местные выборы, выборы в местные органы власти в грузии, грузия, новости, политика, цик грузии
выборы, местные выборы, местные выборы, выборы в местные органы власти в грузии, грузия, новости, политика, цик грузии
В ЦИК Грузии идет реорганизация: первые решения
ЦИК принял решение сократить штат с 118 до 103 человек
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии объявила о реорганизации в связи с переходом на электронную систему выборов, обеспечением большей эффективности работы и началом сокращение штата.
Электронная система выборов, которая подразумевает автоматический подсчет голосов и электронную регистрацию избирателей, впервые масштабно была использована в Грузии во время парламентских выборов 26 октября. По такой же системе пройдут выборы в органы местной власти осенью 2025 года.
"С течением времени, особенно после законодательных изменений (о переходе на электронную систему выборов), нужды избирательной администрации развиваются, что часто требует структурных и кадровых изменений", – говорится в заявлении избирательной комиссии.
В связи с новшествами, ЦИК на заседании 17 декабря принял решение сократить штат с 118 до 103 человек.
"Этот шаг напрямую связан со следующей фазой институционального развития и ставит целью обеспечение эффективного управления", – отмечается в заявлении.
ЦИК отмечает, что за ее реорганизацией стоят институциональные нужды, и при найме кадров комиссия руководствуется только компетенцией и профессионализмом сотрудников.
"Центральная избирательная комиссия как государственный институт твердо и целенаправленно следует по пути развития и учитывает все современные тенденции и инструменты", – говорится в заявлении.
Выборы в органы местной власти – мэров городов и районов, а также депутатов собраний (сакребуло) пройдут в октябре 2025 года. Эти выборы масштабнее, нежели парламентские, так как мэры и депутаты каждого из 64 городов или районов избираются по отдельности, каждый в границах своего муниципалитета.