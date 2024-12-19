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В высокогорной Аджарии борются с последствиями схода оползня

В высокогорной Аджарии борются с последствиями схода оползня

Sputnik Грузия

В результате сильного дождя на центральной дороге Шуахеви возле села Горханаули сошел оползень 19.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-19T23:28+0400

2024-12-19T23:28+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Работы по ликвидации оползневых процессов на автодорогах в высокогорной Аджарии ведутся в интенсивном режиме, сообщили в департаменте автомобильных дорог Аджарии. В результате сильного дождя на центральной дороге Шуахеви возле села Горханаули сошел оползень. В муниципалитетах Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури с помощью спецтехники расчищают от масс земли участки дорог внутреннего значения. Кроме того, идет расчистка дорог от снега. Движение на участках пока не восстановлено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, аджария, шуахеви, хуло, оползень