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В высокогорной Аджарии борются с последствиями схода оползня
В высокогорной Аджарии борются с последствиями схода оползня
Sputnik Грузия
В результате сильного дождя на центральной дороге Шуахеви возле села Горханаули сошел оползень 19.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-19T23:28+0400
2024-12-19T23:28+0400
2024-12-19T23:30+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Работы по ликвидации оползневых процессов на автодорогах в высокогорной Аджарии ведутся в интенсивном режиме, сообщили в департаменте автомобильных дорог Аджарии. В результате сильного дождя на центральной дороге Шуахеви возле села Горханаули сошел оползень. В муниципалитетах Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури с помощью спецтехники расчищают от масс земли участки дорог внутреннего значения. Кроме того, идет расчистка дорог от снега. Движение на участках пока не восстановлено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, аджария, шуахеви, хуло, оползень
грузия, новости, происшествия, аджария, шуахеви, хуло, оползень
В высокогорной Аджарии борются с последствиями схода оползня
23:28 19.12.2024 (обновлено: 23:30 19.12.2024)
В результате сильного дождя на центральной дороге Шуахеви возле села Горханаули сошел оползень
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Работы по ликвидации оползневых процессов на автодорогах в высокогорной Аджарии ведутся в интенсивном режиме, сообщили в департаменте автомобильных дорог Аджарии.
В результате сильного дождя на центральной дороге Шуахеви возле села Горханаули сошел оползень.
В муниципалитетах Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури с помощью спецтехники расчищают от масс земли участки дорог внутреннего значения. Кроме того, идет расчистка дорог от снега.
Движение на участках пока не восстановлено.