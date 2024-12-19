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Владимир Путин отвечает на вопросы граждан и журналистов в ходе прямой линии в Москве

Владимир Путин отвечает на вопросы граждан и журналистов в ходе прямой линии в Москве

Sputnik Грузия

Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с итоговой пресс-конференцией, проходит в четверг в Москве. Смотрите прямую трансляцию Итогов года с Владимиром... 19.12.2024, Sputnik Грузия

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2024-12-19T12:57+0400

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Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве, его освещают заранее аккредитованные журналисты, в том числе и представители СМИ стран Запада.По последним данным, на Прямую линию поступило уже более двух миллионов обращений от граждан России. Обращения принимает специально организованный кол-центр, который начал работать 8 декабря.Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009–2011 годы, когда он занимал пост премьер-министра.

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