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Владимир Путин отвечает на вопросы граждан и журналистов в ходе прямой линии в Москве
Владимир Путин отвечает на вопросы граждан и журналистов в ходе прямой линии в Москве
Sputnik Грузия
Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с итоговой пресс-конференцией, проходит в четверг в Москве. Смотрите прямую трансляцию Итогов года с Владимиром... 19.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-19T12:57+0400
2024-12-19T12:57+0400
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Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве, его освещают заранее аккредитованные журналисты, в том числе и представители СМИ стран Запада.По последним данным, на Прямую линию поступило уже более двух миллионов обращений от граждан России. Обращения принимает специально организованный кол-центр, который начал работать 8 декабря.Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009–2011 годы, когда он занимал пост премьер-министра.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, видео
Владимир Путин отвечает на вопросы граждан и журналистов в ходе прямой линии в Москве
12:57 19.12.2024 (обновлено: 13:01 19.12.2024)
Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с итоговой пресс-конференцией, проходит в четверг в Москве. Смотрите прямую трансляцию Итогов года с Владимиром Путиным.
Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве, его освещают заранее аккредитованные журналисты, в том числе и представители СМИ стран Запада.
По последним данным, на Прямую линию поступило уже более двух миллионов обращений от граждан России. Обращения принимает специально организованный кол-центр, который начал работать 8 декабря.
Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009–2011 годы, когда он занимал пост премьер-министра.