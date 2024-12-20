https://sputnik-georgia.ru/20241220/gruziya-mozhet-izmenit-zakon-ob-inoagentakh--gensek-soveta-evropy-291483406.html

Грузия может изменить закон об "иноагентах" – генсек Совета Европы

Грузия может изменить закон об "иноагентах" – генсек Совета Европы

Sputnik Грузия

Будет создана рабочая группа представителями Грузии и Совета Европы, в том числе подключится Венецианская комиссия, заявил Берсе 20.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-20T16:54+0400

2024-12-20T16:54+0400

2024-12-20T16:54+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

совет европы

венецианская комиссия

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Правительство Грузии готово создать рабочую группу по обсуждению изменения закона " О прозрачности иностранного влияния", заявил генcек Совета Европы Ален Берсе в Тбилиси. Закон об "иноагентах" является одним из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что будут приняты только обоснованные замечания. "Еще раз мы говорим: если кто-то нам обоснует, что в этом законе есть что-то отрицательное, мы готовы к такому обсуждению. В том числе, мы готовы к сотрудничеству с соответствующими структурами Совета Европы", – сказал Кобахидзе. Он отметил, что во время принятия закона правящая партия "Грузинская мечта" не раз выражала готовность к обсуждению закона на основании обоснованных аргументов. Резонансный закон Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. В правительстве утверждают, что прозрачность, напротив, является основой европейских стандартов. Власти также отметили, что аналогичные законы действуют в таких странах, как США, Израиль, Франция и Австралия, а в Евросоюзе аналогичная инициатива находится на стадии обсуждения. По словам представителей правящей партии, значительная часть средств, выделяемых американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека. С момента вступления закона в силу в Реестре организаций, представляющих интересы иностранных сил, зарегистрировано 382 НПО. Однако 146 организаций, включая СМИ, отказались регистрироваться, заявив о своем несогласии с требованием закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, совет европы, венецианская комиссия, закон об "иноагентах"