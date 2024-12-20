Назло санкциям – руководство МВД Грузии представят к государственным наградам
15:10 20.12.2024 (обновлено: 15:19 20.12.2024)
© photo: Sputnik / StringerЗдание администрации правительства Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Это будет не только ответом на несправедливые санкции, но и оценкой достойного поведения МВД, сказал премьер
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Руководство МВД Грузии во главе с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури представят к государственной награде – ордену Чести, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Представление Гомелаури и других чиновников МВД совпало с активной критикой работы МВД со стороны Запада. Против Гомелаури ввели санкции США, Великобритания, страны Балтии и Украина.
"Мы приняли решение после инаугурации представить к ордену Чести высокопоставленных чиновников МВД Грузии. Речь идет об 11 руководящих лицах", – сказал Кобахидзе.
По его словам, это будет не только ответом на несправедливые санкции, но и оценкой достойного поведения МВД.
"Это не ответ на несправедливое решение, это ответ на те достойные действия, которые осуществляют представители МВД Грузии, и это ответ на честь и гуманность", – сказал Кобахидзе.
К ордену Чести будут представлены:
Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури
Первый заместитель министра внутренних дел Шалва Бедоидзе
Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе
Заместитель министра внутренних дел Георгий Бутхузи
Заместитель министра внутренних дел Иосеб Челидзе
Директор центрального криминального департамента МВД Теймураз Купатадзе
Директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе
Директор департамента полиции Тбилиси Сулхан Тамазашвили
Директор департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили
Заместитель директора департамента по особым поручениям Милери Лагазаури
Заместитель директора департамента по особым поручениям Мирза Гезевадзе
Большая часть представленных к награде попала под санкции западных стран.
На фоне протестов, которые проходят в Грузии в течение последнего года, в адрес ведомства Гомелаури неоднократно звучала критика со стороны западных стран. МВД обвиняют в применении чрезмерной силы при разгонах акций. Представители МВД заявляют, что действия полиции соответствуют международным стандартам и направлены на восстановление порядка только после явных нарушений закона "О манифестациях и собраниях".
За последние акции протеста, начавшиеся 28 ноября, пострадали более 150 сотрудников полиции. Во время весенних протестов этого года десять силовиков получили травмы, одному из них потребовалась хирургическая операция.
Тем не менее, доводы грузинских властей о законности действий полиции не убедили западные страны. В отношении Гомелаури и других чиновников МВД были введены персональные санкции, включая запрет на въезд и заморозку активов, со стороны Украины, Великобритании, США и стран Балтии.