https://sputnik-georgia.ru/20241220/nazlo-sanktsiyam---rukovodstvo-mvd-gruzii-predstavyat-k-gosudarstvennym-nagradam-291482392.html

Назло санкциям – руководство МВД Грузии представят к государственным наградам

Назло санкциям – руководство МВД Грузии представят к государственным наградам

Sputnik Грузия

Это будет не только ответом на несправедливые санкции, но и оценкой достойного поведения МВД, сказал премьер 20.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-20T15:10+0400

2024-12-20T15:10+0400

2024-12-20T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Руководство МВД Грузии во главе с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури представят к государственной награде – ордену Чести, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Представление Гомелаури и других чиновников МВД совпало с активной критикой работы МВД со стороны Запада. Против Гомелаури ввели санкции США, Великобритания, страны Балтии и Украина. По его словам, это будет не только ответом на несправедливые санкции, но и оценкой достойного поведения МВД. "Это не ответ на несправедливое решение, это ответ на те достойные действия, которые осуществляют представители МВД Грузии, и это ответ на честь и гуманность", – сказал Кобахидзе. К ордену Чести будут представлены: На фоне протестов, которые проходят в Грузии в течение последнего года, в адрес ведомства Гомелаури неоднократно звучала критика со стороны западных стран. МВД обвиняют в применении чрезмерной силы при разгонах акций. Представители МВД заявляют, что действия полиции соответствуют международным стандартам и направлены на восстановление порядка только после явных нарушений закона "О манифестациях и собраниях". За последние акции протеста, начавшиеся 28 ноября, пострадали более 150 сотрудников полиции. Во время весенних протестов этого года десять силовиков получили травмы, одному из них потребовалась хирургическая операция. Тем не менее, доводы грузинских властей о законности действий полиции не убедили западные страны. В отношении Гомелаури и других чиновников МВД были введены персональные санкции, включая запрет на въезд и заморозку активов, со стороны Украины, Великобритании, США и стран Балтии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, мвд грузии, санкции